En el 2025: más de 500 concordienses fueron capacitados para acceder al empleo

Según se informó a 7Paginas, a lo largo del último año más de 500 vecinos y vecinas participaron de instancias de formación orientadas a mejorar sus posibilidades de acceso al empleo. Entre las principales herramientas abordadas se encuentran el armado de currículum vitae, preparación para primeras entrevistas laborales, talleres informativos, capacitaciones en oficios y conocimiento del mercado laboral local.

En este marco, se implementaron programas específicos destinados a fortalecer la empleabilidad. A través del Programa de Entrenamiento para el Trabajo, 69 personas lograron vincularse con experiencias laborales en 28 empresas privadas de la ciudad, favoreciendo el contacto directo entre quienes buscan empleo y el sector productivo.

Asimismo, mediante el Programa de Inserción Laboral, 137 personas se incorporaron formalmente al mundo del trabajo, con la participación de 12 empresas privadas locales, consolidando una política pública orientada a generar oportunidades laborales concretas.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la relevancia de los resultados alcanzados y afirmó que “estos números reflejan un trabajo sostenido y planificado, con el objetivo de acompañar a las personas en su proceso de formación y acercarlas al empleo genuino. Apostamos a la capacitación como herramienta fundamental para mejorar la empleabilidad y al vínculo permanente con el sector privado como motor del desarrollo local”.

De cara al futuro, el funcionario remarcó que los desafíos continúan y adelantó los objetivos para el próximo año. “El 2026 ya está en marcha y nuestro objetivo es claro: duplicar los resultados alcanzados, profundizando las políticas de capacitación y fortaleciendo la vinculación laboral de los vecinos y vecinas de Concordia con el sector privado”, señaló.

Desde la Dirección de Empleo subrayaron que el impacto social de estas políticas se traduce en más oportunidades, mayor formación, más empleo y una creciente articulación con el sector privado, reafirmando el compromiso del Municipio con el desarrollo productivo y la inclusión laboral en Concordia.