En el año se realizaron 41 juicios por jurados

Distribución territorial

Del total de los realizados este año, 11 se llevaron a cabo en Paraná; 5 en Colón; 2 en San Salvador; 3 en Victoria; 4 en Concordia; 1 en Federal; 4 en Concepción del Uruguay; 1 en Rosario del Tala; 1 en Villaguay; 3 en Gualeguaychú; 3 en Gualeguay; 1 en Nogoyá y en 2 en Federación.

Desde el inicio, los juicios por jurados se desarrollaron en toda la provincia, con mayor concentración en Paraná (34), Gualeguaychú (23), Concepción del Uruguay (20), Concordia (14) y Colón y Gualeguay (11 cada uno). El mapa provincial evidencia la aplicación federal del sistema y su alcance en las distintas jurisdicciones judiciales.

Participación ciudadana

En igualdad de género, 656 personas se desempeñaron como jurados durante el año en curso.

Desde el inicio del funcionamiento del Instituto, año 2020, hubo 22.450 personas sorteadas, de las cuales 20.071 integraron el padrón de potenciales jurados. A su vez, 11.020 personas fueron convocadas a audiencias de voir dire, y 2.432 ciudadanos y ciudadanas participaron efectivamente como jurados en los debates.

La evolución del sistema muestra un crecimiento sostenido, con 38 juicios en el período 2020–2022, 73 durante 2023–2024 y 41 en 2025, reflejando una mayor utilización del instituto en los últimos años.

Veredictos y tipos de delitos

Del total de juicios realizados, el 94 % de los veredictos fueron unánimes, mientras que el 4 % resultó estancado. En cuanto a los resultados, el 83,9 % concluyó con veredictos de culpabilidad, el 11,9 % con no culpabilidad y el 4,2 % con veredictos divididos.

Respecto de los delitos juzgados, la mayoría correspondió a hechos contra la integridad sexual (58,1 %), seguidos por delitos contra la vida (26,4 %), femicidios (7,4 %), tentativas (6,8 %) y delitos contra la propiedad (1,4 %).

Logística y gastos

Para la concreción de los 41 juicios por jurados el Poder Judicial destinó este año $379.343.600 de su presupuesto.

La cifra incluye remuneraciones para los integrantes del jurado; pago de seguros y viáticos; alquileres de salones en diferentes jurisdicciones para poder realizar los procesos y otros conceptos.

En materia presupuestaria, el costo total acumulado del sistema asciende a $612.357.875, correspondiente a 152 juicios por jurados con detalle de gastos.

La mayor erogación se destinó a la remuneración de jurados ($548.739.131), seguida por seguros y viáticos ($58.909.531) y alquiler de salones ($4.709.212).

Sistema en consolidación

Los datos reflejan la consolidación del juicio por jurados como herramienta de participación democrática, fortaleciendo la transparencia del proceso penal y el involucramiento directo de la ciudadanía en la administración de justicia, con presencia sostenida en toda la provincia y un impacto creciente en el sistema judicial entrerriano.

En el sitio del Poder Judicial se encuentran publicados todos los juicios realizados, con sus datos centrales y las sentencias dictadas, los cuales pueden ser consultadas ingresando a: https://www.jusentrerios.gov.ar/juicio-por-jurados/