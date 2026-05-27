En el Colegio de la Abogacía de Concordia darán una clase magistral sobre Eutanasia y Muerte Digna con referentes nacionales

Según lo señalado a 7Paginas, la jornada se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio a las 18:00 horas en la sede de la entidad (Sede del CAER Sección Concordia, ubicado en calle Hipólito Yrigoyen 650) y contará con la disertación de dos de los juristas más prominentes de la Argentina, quienes actualmente lideran los debates técnicos y legislativos en el país.

El valor destacado de este encuentro radica en la trayectoria de sus expositores, quienes forman parte activa de la Comisión de Reforma del Código Penal de la Nación:

Dr. Jorge Eduardo Buompadre: Presidente de la Comisión para la reforma del Código Penal de la Nación (Res. 25/2024), Doctor en Derecho y autor de más de 50 obras de doctrina y referencia en la materia penal.

Dr. Godofredo Héctor Pérez Dudiuk: Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Asesor de la Comisión de Reforma del Código Penal y jurista con una extensa trayectoria en el Consejo de la Magistratura.

Desde la organización señalaron a este medio que esta actividad se inscribe dentro del programa de formación continua del Colegio, buscando jerarquizar el debate doctrinario y ofrecer herramientas de actualización de vanguardia para la comunidad jurídica local y profesionales de áreas afines.

Detalles e inscripción al evento

Al tratarse de una temática convocante y de gran relevancia para el sector especializado, se informó que los cupos son limitados.

Inscripción y reservas: Los interesados pueden inscribirse directamente de forma presencial en la ventanilla del CAER o enviando un mensaje vía WhatsApp al número 345 5217164. Valor de la instrucción: $15.000,00.

Organiza: CAER Sección Concordia – Instituto de Derecho Penal.