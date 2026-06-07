En el Día del Periodista, el gobernador Frigerio destacó el rol de la prensa entrerriana en el fortalecimiento de la democracia

Con motivo de conmemorarse este domingo el Día del Periodista, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hizo público un mensaje de salutación y reconocimiento dirigido a todos los profesionales y trabajadores de prensa que se desempeñan a lo largo y ancho de la provincia. El mandatario provincial puso en valor el esfuerzo diario que realizan los comunicadores en las diferentes comunidades entrerrianas para garantizar el derecho a la información.

«Quiero hacer un reconocimiento al trabajo de todos los periodistas por la labor que hacen en cada rincón de nuestra provincia», expresó Frigerio en su mensaje, el cual fue compartido con la redacción de 7Paginas.

La labor periodística como pilar institucional

En su alocución, el jefe del Ejecutivo entrerriano remarcó que el valor de la prensa no está condicionado por la envergadura de las empresas de comunicación, reconociendo el peso específico de los medios locales y comunitarios en el entramado social:

“Ya sea en grandes estructuras o en radios pequeñas de los pueblos más chicos, los profesionales de la comunicación cumplen con una tarea invaluable para nuestra democracia”, subrayó el gobernador.

Asimismo, Frigerio analizó que la función de los trabajadores de prensa trasciende la mera transmisión lineal de noticias. Para el mandatario, el ejercicio crítico de «informar, preguntar y también poner incómodos a los políticos y a los funcionarios» funciona como un engranaje y un motor de mejora para las instituciones públicas, logrando dinamizar y elevar la calidad del sistema democrático actual.

Compromiso con el acceso a la información

Para finalizar, el gobernador ratificó las líneas directrices de su administración respecto a la transparencia gubernamental y al libre ejercicio del oficio periodístico en la provincia.

En ese sentido, aseguró que los cronistas y movileros encontrarán canales institucionales abiertos para el desarrollo de sus tareas habituales: “Sepan que en nuestro gobierno siempre van a encontrar a alguien disponible para dar las respuestas a todas las cuestiones que nos quieran plantear”, concluyó.