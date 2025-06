En el día del vecinalista, Azcué mantuvo un encuentro con referentes barriales

En primer lugar Azcué agradeció el compromiso que cada uno tiene por el lugar que representan y los invitó a seguir trabajando de manera mancomunada a pesar de que “son tiempos difíciles y estamos atravesando una crisis que nos golpea a todos”, destacando que “lo que hace un presidente de barrio lo hace por convicción, por solidaridad y por vocación de servicio”.

“Esta ciudad creció de forma totalmente desordenada, bajo una irresponsabilidad total y eso nos llevó a que hay miles de concordienses que hoy no acceden a los servicios básicos como ser al agua, que no tienen la infraestructura mínima para vivir en un entorno saludable y no queremos más eso y por eso tenemos que ser muy eficientes en los recursos y en cómo los usamos” afirmó Azcué.

Por esto es que el rol de vecinalista es importante porque si bien “no somos políticos de escritorio, andamos en la calle todos los días y tenemos un diagnóstico muy completo de todos esos barrios para desarrollar políticas públicas basadas en la educación, el deporte, la cultura del mérito, el orden, les pido que nos ayuden a cambiar esta realidad”.

Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio y el director de Comisiones Vecinales Enrique Lobelos.