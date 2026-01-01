7PAGINAS

Jueves 1 de enero de 2026
En el festejo por el año nuevo, vecino de Concordia le propuso matrimonio a su pareja

La llegada del Año Nuevo 2026 estuvo marcada por un momento cargado de emoción y alegría para una familia de Concordia. José, vecino de la ciudad, sorprendió a su pareja con una propuesta de matrimonio en pleno festejo, acompañado por familiares y amigos que celebraban juntos el inicio del nuevo año.
Según pudo saber 7Paginas, el hecho ocurrió en una finca ubicada en la localidad de Puerto Yeruá, donde la familia se encontraba reunida para despedir el año y dar la bienvenida al 2026. Apenas transcurridos unos minutos de la medianoche, exactamente a las 00:20 horas, José decidió dar un paso muy especial.

Vestido con indumentaria tradicional de gaucho, recitó sentidas estrofas gauchescas dedicadas a su compañera de vida, con quien convive desde hace 28 años. El emotivo relato culminó con la esperada pregunta de casamiento, generando sorpresa, aplausos y un clima de profunda emoción entre los presentes.

El momento fue tan conmovedor que las lágrimas no tardaron en aparecer, especialmente en la madre de los hijos que la pareja formó a lo largo de casi tres décadas de vida en común.

Tras el esperado “sí”, la celebración continuó con alegría y emoción. Ahora, solo resta definir la fecha del casamiento, que sin dudas será otro acontecimiento inolvidable para esta familia concordiense.