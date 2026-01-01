En el festejo por el año nuevo, vecino de Concordia le propuso matrimonio a su pareja

Según pudo saber 7Paginas, el hecho ocurrió en una finca ubicada en la localidad de Puerto Yeruá, donde la familia se encontraba reunida para despedir el año y dar la bienvenida al 2026. Apenas transcurridos unos minutos de la medianoche, exactamente a las 00:20 horas, José decidió dar un paso muy especial.

Vestido con indumentaria tradicional de gaucho, recitó sentidas estrofas gauchescas dedicadas a su compañera de vida, con quien convive desde hace 28 años. El emotivo relato culminó con la esperada pregunta de casamiento, generando sorpresa, aplausos y un clima de profunda emoción entre los presentes.

El momento fue tan conmovedor que las lágrimas no tardaron en aparecer, especialmente en la madre de los hijos que la pareja formó a lo largo de casi tres décadas de vida en común.

Tras el esperado “sí”, la celebración continuó con alegría y emoción. Ahora, solo resta definir la fecha del casamiento, que sin dudas será otro acontecimiento inolvidable para esta familia concordiense.