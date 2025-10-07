En el marco de su campaña rumbo al congreso, Fregonese se reunió con docentes de la ciudad de Paraná

La actividad, realizada en un café de la capital entrerriana, permitió un diálogo abierto sobre el presente y los desafíos de la educación en la provincia y en el contexto nacional.

Durante la cita, Fregonese escuchó las inquietudes y propuestas de los docentes, quienes compartieron su visión sobre la situación educativa actual y el futuro del sistema en Entre Ríos.

“Es fundamental escuchar a quienes están en el día a día de la educación. Juntos, podemos construir un camino hacia una educación de calidad que responda a las necesidades de nuestros estudiantes y docentes. Fue un encuentro muy productivo”, expresó Fregonese.

“Me pareció muy importante e interesante el encuentro que docentes tuvimos junto a la candidata, sobre todo por lo que son las propuestas que se buscarán plasmar“, expresó uno de los invitados al encuentro. “Me encantó formar parte de una reunión de esta naturaleza. Pudimos escuchar y también dar a conocer nuestras posturas sobre temas a mejorar”, agregó otra de los presentes.

Del encuentro formaron parte docentes de enseñanza media y superior; un técnico informático con trabajos en entornos educativos; otro docente y magister en Educación y un estudiante de profesorado de historia, como así también ex rectores de colegios de Paraná.

El encuentro fue parte de una serie de actividades que la candidata está llevando a cabo en su recorrido por la provincia, reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo de políticas que favorezcan a todos los entrerrianos.