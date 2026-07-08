En el medio de los festejos por el triunfo de Argentina, la Policía de Concordia sorprendió a dos jóvenes fraccionando cocaína

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación iniciada tras la difusión de una publicación en redes sociales en la que se exhibía un arma de fuego.

De acuerdo a la información policial proporcionada a 7Paginas, en el primero de los domicilios los efectivos encontraron a dos jóvenes preparando envoltorios de cocaína.

Al advertir la presencia policial, uno de ellos intentó deshacerse de la droga arrojándola por una ventana y escapar del lugar, aunque fue rápidamente reducido por los uniformados.

Durante el procedimiento se secuestraron 97,4 gramos de cocaína, varios envoltorios de marihuana, teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, un cuchillo con restos de cocaína y dinero en efectivo.

Por disposición del fiscal José Arias, un adolescente de 17 años fue correctamente identificado, mientras que el otro involucrado quedó detenido por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la utilización de un menor de edad.

Un detenido cumplía arresto domiciliario por una causa federal

En el segundo allanamiento, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y 85 envoltorios de cocaína listos para su presunta comercialización.

En ese procedimiento fue detenido un hombre de 27 años, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Según informó la Policía, el detenido cumplía arresto domiciliario en el marco de una causa federal por venta de estupefacientes y aún le restaban cumplir once meses de condena.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras que la investigación continúa para determinar si existen otros involucrados en la actividad ilícita.

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