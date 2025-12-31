En enero vuelve el cobro de peaje en la Autovía 14

Según se informó a 7Paginas, la compañía comenzará a operar bajo la denominación Autovía del Mercosur, identificando a este corredor estratégico que cumple un rol clave en la conectividad regional, nacional e internacional.

Desde el martes 6 de enero, el cobro de peaje se realizará de manera exclusiva mediante sistemas electrónicos, quedando definitivamente eliminado el uso de dinero en efectivo en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.

En una primera etapa de implementación, el sistema TelePASE será el único medio de pago habilitado, en todas sus modalidades, y contará con un beneficio del 50% de descuento en relación con otros sistemas electrónicos de cobro.

De acuerdo al cronograma establecido, durante la segunda quincena de enero se incorporarán nuevos medios de pago electrónicos. A partir de ese momento, los usuarios podrán abonar también con tarjetas de crédito y débito, códigos QR, billeteras virtuales y sistemas de pago sin contacto mediante tecnología NFC a través de teléfonos inteligentes. Estas opciones estarán disponibles en los tótems de cobro que se instalarán en las vías correspondientes, debidamente señalizadas como Pago Electrónico.

En cuanto a las tarifas, se indicó que el valor del peaje será equivalente al último monto vigente en abril de 2025, con una actualización acorde a la evolución del índice de inflación.

Por otra parte, el plan inicial de obras y mantenimiento comenzará también el 6 de enero e incluirá tareas prioritarias como bacheo intensivo de la calzada, mantenimiento y recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza. Estas acciones forman parte de la primera etapa de puesta en valor del corredor, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y la calidad del servicio para todos los usuarios.