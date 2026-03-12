En Federación el Bloque de Concejales del PJ presentó un Proyecto sobre Salud Mental

Al respecto desde el Bloque de Concejales detallaron: “Desde el Bloque de Concejales Justicialista presentamos un Proyecto de Resolución sobre Salud Mental”.

“En la sesión del día de hoy en el Honorable Concejo Deliberante de Federación, desde el Bloque Justicialista presentamos un Proyecto de Resolución ante la creciente preocupación de vecinos y vecinas por situaciones vinculadas a personas que atraviesan crisis de salud mental en la vía pública”.

“La iniciativa solicita a la Dirección del Hospital San José y a los responsables del área de Salud Mental un informe técnico sobre los protocolos de actuación ante este tipo de emergencias, la capacidad de respuesta actual y los criterios de internación o derivación en casos que impliquen riesgo para la persona o terceros”.

“Además, se insta a las autoridades sanitarias a informar si existen gestiones para articular con centros de mayor complejidad u otros dispositivos de atención, con el objetivo de garantizar que ningún paciente con perfil de riesgo quede sin la asistencia profesional necesaria”.

“Asimismo, el proyecto propone convocar a una mesa de trabajo entre las autoridades de salud y seguridad, para coordinar acciones que permitan brindar respuestas más efectivas, humanas y articuladas ante estas problemáticas que preocupan a nuestra comunidad”.

“Creemos que abordar la salud mental requiere responsabilidad, coordinación institucional y una mirada humana, priorizando siempre el cuidado de las personas y la tranquilidad de toda la comunidad”.