En Federación estudiantes participaron de la XI Caminata por la Vida

La jornada enmarcada en el Plan Educativo Provincial del Consejo General de Educación (CGE), se desarrolló con éxito por las calles de la ciudad de Federación, concluyendo en el Anfiteatro Juancho Garcilazo, donde cada institución escolar presentó propuestas artísticas de movimiento y música, coordinadas por profesores de Educación Física y Música. Previo y luego de la actividad, los estudiantes trabajan en el aula junto a sus docentes la importancia de la caminata, la hidratación, nutrición, entre otros.

Participaron estudiantes y docentes de las escuelas N° 1 Carlos Pellegrini, de Educación Integral N° 16 Presidente Arturo Illia, N° 17 Recuerdos de Provincia, N° 18 Los 33 Orientales, N° 44 Del Boyero, N° 64 José Hernández, N° 66 Crucero General Belgrano, N° 68 Prefectura Naval Argentina y la Escuela Normal Domingo Faustino Sarmiento.

De la actividad participaron directivos escolares, supervisoras de zona y del área de Educación Física. Los organizadores agradecieron especialmente al Hospital San José, que brindó el servicio de ambulancia, así como también al acompañamiento de los Bomberos Voluntarios, la Dirección de Deportes y la Dirección de Tránsito.

Desde el Consejo General de Educación se valoran profundamente este tipo de propuestas que integran diversas áreas del conocimiento y potencian el desarrollo integral de niñas y niños en la etapa escolar. Actividades como esta favorecen la construcción de valores compartidos, promueven la inclusión y enriquecen el proceso educativo más allá del aula.