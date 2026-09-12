En Federación la Policía llegó antes que los bomberos y evitó que un incendio se propagara a una vivienda

Un principio de incendio registrado este sábado en una vivienda de Federación pudo haber terminado en un episodio de mayores proporciones, pero el rápido accionar de la Policía permitió contener las llamas antes de que alcanzaran la casa y las propiedades linderas.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00, cuando personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Federación fue alertado sobre un principio de incendio en una vivienda ubicada en calle Las Camelias al 1580.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria, una mujer mayor de edad, quien manifestó que había sido advertida por vecinos acerca de una columna de humo que provenía del patio trasero.

El foco se encontraba específicamente en un depósito utilizado para guardar herramientas y otros elementos.

La Policía actuó antes de la llegada de los bomberos

Ante la situación, los efectivos policiales realizaron las primeras tareas de contención y lograron evitar que el fuego se propagara hacia la vivienda principal y hacia las propiedades colindantes.

Minutos más tarde arribó al lugar una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Federación, cuyos integrantes llevaron adelante las tareas técnicas correspondientes y lograron extinguir completamente el foco ígneo.

Una vez controlada la situación, los bomberos trabajaron también en el aseguramiento del sector para evitar nuevos riesgos.

Solo se registraron daños materiales

Como consecuencia del incendio, no hubo personas lesionadas.

El fuego provocó únicamente daños materiales menores en parte de la estructura del depósito y en algunos de los elementos que se encontraban almacenados en su interior.

El rápido aviso de los vecinos y la intervención inicial del personal policial resultaron determinantes para evitar que el incendio alcanzara mayores dimensiones.

Redaccion de 7Paginas