En Federación preparan el “Maestrazo” para celebrar el Día del Maestro

Excursiones y festejos

Según los primeros datos aportados a 7Paginas, hoteleros independientes ya han acordado con agencias de viajes la llegada de excursiones especiales para que los maestros puedan disfrutar de un festejo diferente en la ciudad termal.

El evento, denominado “Maestrazo”, se suma a otras iniciativas de similares características como el Termalazo Fest, que se desarrollará en noviembre y que tienen como objetivo sostener y potenciar la actividad turística, considerada el motor económico de Federación.

Apoyo de la Secretaría de Turismo

Si bien se trata de una propuesta de privados por fuera de la asociación hotelera y gastronómica, el “Maestrazo” cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo municipal, que respalda todas las iniciativas que fortalezcan el destino, desde capacitaciones hasta eventos multitudinarios.

En este sentido, la articulación entre Estado y privados se mantiene como un sello de la política turística local, que busca generar mayor llegada de visitantes en tiempos donde la situación económica golpea fuertemente al bolsillo de la clase media, principal mercado emisor de turistas hacia la región.

Federación, siempre a la vanguardia

Con este tipo de propuestas, Federación vuelve a marcar el camino sobre cómo sostener su liderazgo en materia de turismo, consolidándose como un destino que no solo apuesta a sus atractivos termales, sino también a la innovación y creatividad de su comunidad para atraer visitantes durante todo el año.

Redacción de 7Paginas