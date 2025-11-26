En Federación se celebró el centenario de la sucursal del Banco Nación

El acto se desarrolló en las instalaciones de la entidad bancaria y contó con la presencia del presidente municipal, Ricardo Bravo; la gerente zonal Entre Ríos del Banco Nación, Leticia De Zan; y el gerente de la sede federense, Claudio Cisneros. También participaron el cura párroco Roberto Percara, autoridades de las fuerzas de seguridad y otros invitados especiales.

En el marco de la celebración, las autoridades llevaron adelante el descubrimiento de una placa conmemorativa que simboliza los cien años de trayectoria y servicio del Banco Nación en Federación.

Durante su intervención, el intendente Bravo felicitó a los responsables de la institución y destacó el rol fundamental que el banco ha desempeñado en el crecimiento local, brindando apoyo constante a vecinos, comercios y empresarios de la ciudad y la región.