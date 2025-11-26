7PAGINAS

Miércoles 26 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

En Federación se celebró el centenario de la sucursal del Banco Nación

La ciudad de Federación fue escenario este martes por la tarde de una emotiva ceremonia en conmemoración del 100º aniversario de la sucursal local del Banco Nación, un hito que marca un siglo de presencia y acompañamiento institucional en la comunidad.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El acto se desarrolló en las instalaciones de la entidad bancaria y contó con la presencia del presidente municipal, Ricardo Bravo; la gerente zonal Entre Ríos del Banco Nación, Leticia De Zan; y el gerente de la sede federense, Claudio Cisneros. También participaron el cura párroco Roberto Percara, autoridades de las fuerzas de seguridad y otros invitados especiales.

En el marco de la celebración, las autoridades llevaron adelante el descubrimiento de una placa conmemorativa que simboliza los cien años de trayectoria y servicio del Banco Nación en Federación.

Durante su intervención, el intendente Bravo felicitó a los responsables de la institución y destacó el rol fundamental que el banco ha desempeñado en el crecimiento local, brindando apoyo constante a vecinos, comercios y empresarios de la ciudad y la región.