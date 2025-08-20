En Federación se instalarán más cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad

Durante la reunión se puso en valor el trabajo articulado entre el Municipio y la Policía, así como el acompañamiento permanente en materia de colaboración y recursos. Bravo destacó especialmente la iniciativa de los vecinos y de las instituciones que, con su compromiso, “buscan aportar ideas y acciones concretas para fortalecer la seguridad de toda la comunidad”.

Reunión en el Concejo Deliberante

En paralelo, el Concejo Deliberante de Federación en Comisión se reunió este martes con la Asociación Amigos de la Policía para avanzar en el pedido formal que ingresó al cuerpo legislativo solicitando autorización para instalar cámaras en distintos puntos de la ciudad.

Desde el Bloque Justicialista expresaron que fue “una reunión positiva, donde se dialogó sobre las normativas vigentes para la utilización del espacio aéreo de nuestra ciudad”.

Asimismo, remarcaron que continúan trabajando en normativas que “fortalezcan la seguridad de todos los vecinos y vecinas” y anticiparon que próximamente solicitarán una nueva reunión de trabajo con representantes de la Departamental de Policía de Federación.

Con estas acciones conjuntas entre el Municipio, la Policía y la comunidad organizada, la ciudad busca avanzar hacia un esquema de mayor control y prevención en materia de seguridad ciudadana.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas