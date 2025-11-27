7PAGINAS

Jueves 27 de noviembre de 2025
En Federación se llevó a cabo la Última Sesión Ordinaria del año del Concejo Deliberante

En la ciudad de Federación, se llevó a cabo este jueves, la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante correspondiente al año 2025. La misma se desarrolló en el Museo de los Asentamientos "José María Dalorso", ya que ese es el lugar establecido por la ordenanza 2302/2021 para el cierre de los períodos legislativos.
En la oportunidad, el Responsable del Museo, José Ramírez, brindó un informe ante los ediles detallando lo realizado a lo largo de este año en ese espacio, las actividades en las que se participó, y los proyectos a futuro.

Por otra parte, entre los temas tratados, se destaca la aprobación de la ordenanza que denomina «Paseo de los Artesanos Jorgelino ‘Gringo’ Franzoy» al espacio ubicado en la manzana 1318, sobre Avenida San Martín. Para tal fin, estuvieron presentes familiares y allegados del destacado artesano de nuestra ciudad, recientemente fallecido.

También se aprobó por unanimidad el proyecto que establece el sistema «Peregrina» como inventario digital oficial de los bienes patrimoniales del Museo. Cabe señalar que dicho sistema fue desarrollado íntegramente por personal municipal.