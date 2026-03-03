En Federación se realizó una Charla sobre Deporte, Liderazgo y Trabajo en Equipo

Las ponencias estuvieron a cargo de: Dixiana O Connor (República de Costa Rica), docente con vasta trayectoria en capacitación sobre Liderazgo; Claudio Carmona, Director de la Cámara de Turismo de Valparaiso (Chile); Ramón Medina Bello, ex futbolista (Selección Nacional, River y Racing, entre otros clubes); y Hugo Grassi, Presidente de la Federación de clubes de Entre Ríos.

También estuvieron presentes, el Director de Deportes municipal, César García, y Antonio Luna, organizador del Torneo de Fútbol Senior, que tuvo lugar en nuestra ciudad entre el 27 de febrero y el 1 de marzo.

Cabe remarcar que este certamen se realizó en Federación, como consecuencia de distintas gestiones realizadas desde el municipio, de parte del Intendente Ricardo Bravo y del Secretario de Turismo Ezequiel Marozzini. El mismo tuvo un fuerte impacto desde el punto de vista turístico, ya que contó con la presencia de equipos de distintas provincias y de otros países sudamericanos, generando un importante movimiento económico para la ciudad durante el pasado fin de semana.