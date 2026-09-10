En Federación solo el 18% paga las tasas municipales. Confirmaron que habrá intimaciones judiciales

La Municipalidad de Federación atraviesa un complejo escenario financiero marcado por la caída de la coparticipación, la menor actividad económica y una fuerte disminución en el nivel de recaudación de las tasas municipales.

Así lo explicó el secretario de Gobierno y Hacienda, Daniel Benítez, durante una entrevista en los estudios de Radio UNO Federación, en el programa Entre Líneas, donde señaló que históricamente la recaudación tributaria municipal rondaba el 40%, mientras que actualmente se encuentra en torno al 18%.

El funcionario sostuvo que esta situación obliga al municipio a buscar nuevas estrategias para mejorar los ingresos y garantizar la prestación de los servicios esenciales. En ese sentido, adelantó que se impulsará una nueva moratoria para que los vecinos puedan regularizar sus deudas y, paralelamente, comenzarán las intimaciones a los contribuyentes morosos.

Intimaciones y posible judicialización

Benítez explicó que el objetivo inicial será notificar a los deudores y ofrecer distintas alternativas de pago para que puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias.

“Vamos a empezar a intimar, decirle: mire vecino, regularice su situación, vaya al municipio, le vamos a otorgar diferentes formas de pago”, señaló durante la entrevista. Posteriormente, según detalló, se podrá emitir un certificado de deuda fiscal y, si la situación no se regulariza, avanzar con las instancias correspondientes.

Consultado específicamente sobre si las deudas podrían terminar judicializadas, Benítez respondió que sí y aclaró que la eventual intervención correspondería al fuero Civil y Comercial, y no al Juzgado de Faltas municipal.

La medida representa un cambio en la política de cobro municipal y apunta a revertir un problema que, según planteó el funcionario, se viene acumulando durante años.

La tasa ABL, el principal problema

Uno de los principales inconvenientes se encuentra en el cumplimiento de la tasa inmobiliaria o ABL. Benítez explicó que el nivel de pago de esta tasa es muy bajo, mientras que la situación es diferente en el caso de la tasa de higiene vinculada a los comercios formalmente registrados.

“Lo que es el impuesto de tasa inmobiliaria, la tasa de ABL, estamos mal”, afirmó, al tiempo que señaló que aproximadamente el 70% de los comercios paga la tasa de higiene.

Para el secretario de Gobierno y Hacienda, la baja recaudación también está relacionada con una falta de educación tributaria y con una conducta que se fue instalando con el paso del tiempo.

En ese sentido, sostuvo que el municipio debe transmitir a los vecinos que el pago de las tasas permite sostener servicios como alumbrado, limpieza, agua y cloacas, además de atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

Un municipio condicionado por la caída de la coparticipación

El funcionario también hizo referencia al impacto que tiene sobre Federación la disminución de los recursos provenientes de la coparticipación.

Durante la entrevista señaló que entre enero y febrero se registró una pérdida de más de 45 mil millones de pesos en concepto de coparticipación, según los números que mencionó al aire, y afirmó que los recursos vienen descendiendo a un ritmo cercano al 2% mensual.

Benítez vinculó esta situación con la caída del consumo, la producción y el empleo, y sostuvo que el escenario económico nacional termina repercutiendo directamente en las finanzas de los municipios, que constituyen uno de los últimos eslabones de la administración pública.

A esto se suma, según su análisis, el menor movimiento turístico registrado en Federación, una situación que también impacta sobre la economía local y sobre la capacidad de recaudación.

“Queremos que ese 18% crezca”

Frente a este panorama, el municipio buscará combinar una nueva moratoria con una política más activa de cobro.

Benítez remarcó que la intención es que los contribuyentes puedan acceder a facilidades para cancelar sus obligaciones antes de llegar a una instancia judicial. “Nosotros ahora vamos a volver a proponer una moratoria en la cual los vecinos se van a poder sumar al pago, para que ese 18% crezca”, explicó.

La estrategia contempla, por lo tanto, una primera etapa de concientización y facilidades de pago, seguida por intimaciones formales y la emisión de certificados de deuda fiscal para quienes no regularicen su situación.

El desafío para la administración municipal será elevar el porcentaje de contribuyentes que cumplen con las tasas y, al mismo tiempo, sostener los servicios públicos en un contexto de menores recursos provenientes de la coparticipación y una actividad económica que, según el funcionario, se encuentra fuertemente resentida.