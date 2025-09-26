7PAGINAS

En Feliciano dan muestras de diálogo y consenso político

Diálogo Institucional, respeto y colaboración institucional son valores que se expusieron en la reciente reunión del concejo deliberante que contó con la participación del intendente Damián Arevalo.   
Redacción 7Paginas

Durante la tarde mantuvimos una nueva reunión de trabajo con los Concejales de todas las bancadas políticas que integran el Honorable Concejo Deliberante.

Invitamos a todos los concejales de diferentes espacios,  este encuentro, sigue enmarcado en el compromiso con el diálogo, el respeto y la transparencia, y que  forma parte de las reuniones periódicas que la Intendencia promueve para coordinar esfuerzos en beneficio de los vecinos.

​Abordamos una agenda amplia y constructiva que incluyó: ​Ordenanzas Aprobadas, ​Proyectos de Ordenanza a presentar y se delinearon las prioridades legislativas para las próximas semanas de acuerdo a la demandas Vecinales.

Los ediles compartieron las principales inquietudes y solicitudes que reciben de los vecinos en sus respectivas bancadas, lo que permite una respuesta más coordinada por parte del Ejecutivo.

​La ciudadanía espera que sus representantes trabajen juntos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Más allá de las naturales diferencias políticas, estas reuniones se desarrollan con un profundo respeto y cordialidad. Este es el espíritu que debe guiar a un Estado democrático: el diálogo constante y la colaboración para encontrar las mejores soluciones a los problemas de nuestra ciudad.

Resumio Arevalo al agradecer la disposicion de las fuerzas politicas y sus representantes.

​Este tipo de encuentros regulares reafirma la voluntad de la gestión municipal de construir un camino de gobernabilidad basado en el consenso y la responsabilidad institucional, poniendo siempre las necesidades de los vecinos en el centro de la agenda política.

