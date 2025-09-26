En Feliciano dan muestras de diálogo y consenso político

Durante la tarde mantuvimos una nueva reunión de trabajo con los Concejales de todas las bancadas políticas que integran el Honorable Concejo Deliberante.

Invitamos a todos los concejales de diferentes espacios, este encuentro, sigue enmarcado en el compromiso con el diálogo, el respeto y la transparencia, y que forma parte de las reuniones periódicas que la Intendencia promueve para coordinar esfuerzos en beneficio de los vecinos.

​Abordamos una agenda amplia y constructiva que incluyó: ​Ordenanzas Aprobadas, ​Proyectos de Ordenanza a presentar y se delinearon las prioridades legislativas para las próximas semanas de acuerdo a la demandas Vecinales.

Los ediles compartieron las principales inquietudes y solicitudes que reciben de los vecinos en sus respectivas bancadas, lo que permite una respuesta más coordinada por parte del Ejecutivo.

​La ciudadanía espera que sus representantes trabajen juntos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Más allá de las naturales diferencias políticas, estas reuniones se desarrollan con un profundo respeto y cordialidad. Este es el espíritu que debe guiar a un Estado democrático: el diálogo constante y la colaboración para encontrar las mejores soluciones a los problemas de nuestra ciudad.

Resumio Arevalo al agradecer la disposicion de las fuerzas politicas y sus representantes.

​Este tipo de encuentros regulares reafirma la voluntad de la gestión municipal de construir un camino de gobernabilidad basado en el consenso y la responsabilidad institucional, poniendo siempre las necesidades de los vecinos en el centro de la agenda política.

Por Pedro Martinez