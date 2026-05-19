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Martes 19 de mayo de 2026
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En fútbol solo pendientes

Estamos en condiciones de adelantar que este fin de semana no habrá fechas programadas por parte de la Liga Concordiense de Fútbol. Desde la misma analizaron que el partido Final entre River y Belgrano acapara la atención del mundo futbolero del país, y además en un horario que parte al medio cualquier atisbo de jugar antes o después, ya que se juega a las 15.30 horas.
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Redacción 7Paginas

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Por lo tanto, desde la Liga han decidido jugar los partidos pendientes, uno de la A y otro de la B, solo para ponerse al día y esto ocurriría el día sábado. De todas maneras, esta información está a confirmar por parte de la propia Liga, aunque es casi un hecho de que la 10ª fecha del Apertura de la A y la continuidad de los Interzonales de la B no se jugarán este fin de semana y se programarán debidamente para el fin de semana del 31 de mayo y 1 de junio.

Cabe destacar que tampoco es posible utilizar el feriado del lunes 25 de mayo porque la policía está en su totalidad abocada al Desfile Cívico Militar en conmemoración de esa Fecha Patria, en la Avenida Eva Perón, y por ende no podrá prestar el servicio correspondiente en los partidos que puedan programarse.