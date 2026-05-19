En fútbol solo pendientes

Por lo tanto, desde la Liga han decidido jugar los partidos pendientes, uno de la A y otro de la B, solo para ponerse al día y esto ocurriría el día sábado. De todas maneras, esta información está a confirmar por parte de la propia Liga, aunque es casi un hecho de que la 10ª fecha del Apertura de la A y la continuidad de los Interzonales de la B no se jugarán este fin de semana y se programarán debidamente para el fin de semana del 31 de mayo y 1 de junio.

Cabe destacar que tampoco es posible utilizar el feriado del lunes 25 de mayo porque la policía está en su totalidad abocada al Desfile Cívico Militar en conmemoración de esa Fecha Patria, en la Avenida Eva Perón, y por ende no podrá prestar el servicio correspondiente en los partidos que puedan programarse.