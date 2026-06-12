En la antesala del Congreso del PJ, crecen las versiones sobre un posible regreso de María Tinte al justicialismo de Federación

A pocas horas de la realización del Congreso del Partido Justicialista de Entre Ríos, previsto para este sábado 13 de junio en Paraná, la discusión sobre la disciplina partidaria vuelve a generar repercusiones en Federación, donde resurgió con fuerza el debate en torno a la situación política de María Tinte.

La ex concejal justicialista fue candidata a viceintendenta en las elecciones generales de 2023 acompañando al dirigente radical Carlos Cecco, una decisión que en su momento provocó fuertes cuestionamientos dentro del peronismo local y motivó pedidos de sanción por parte de distintos sectores partidarios.

Sin embargo, cuando el Congreso provincial se prepara para analizar expedientes impulsados por el Tribunal de Disciplina contra dirigentes que participaron en listas ajenas al PJ durante las últimas elecciones legislativas, en Federación comenzó a circular una versión que modifica el escenario: existirían gestiones y diálogos abiertos para facilitar el regreso de Tinte a las filas del justicialismo.

La situación de María Tinte volvió a instalarse en la agenda política local debido a que muchos militantes consideran que su participación en una fórmula electoral encabezada por un referente de Cambiemos encuadraría dentro de las conductas que actualmente están siendo analizadas por los órganos disciplinarios del partido.

Tras los comicios de 2023, referentes históricos y dirigentes del PJ federaense habían reclamado públicamente que el caso fuera tratado institucionalmente.

Entre quienes impulsaron esa postura se encontraban el entonces presidente departamental del PJ, Adolfo «Bocha» Rigoni, el histórico militante Carlos Mazurier y la actual presidenta de la Unidad Básica de Federación, Alejandra Minino, quienes sostuvieron en distintas oportunidades que correspondía una evaluación partidaria de lo ocurrido.

No obstante, aquellos planteos nunca prosperaron ni llegaron a traducirse en un expediente formal que avanzara dentro de la estructura partidaria.

El Congreso provincial y las dudas en Federación

Consultado por La Ultima Campana, el congresal justicialista Miguel Cattani señaló que el tema de María Tinte no figura entre los puntos incluidos en el temario oficial que será tratado este sábado en Paraná.

«Por lo menos a mí no me figura en el temario», afirmó, al tiempo que indicó que los representantes de Federación acompañarán la decisión que adopte la mayoría del cuerpo partidario respecto de los expedientes disciplinarios que sí serán analizados.

La declaración alimentó aún más las especulaciones sobre la posibilidad de que el caso no sea abordado durante el encuentro provincial.

Señales políticas y nuevas versiones

En paralelo, distintas fuentes políticas locales mencionan la existencia de conversaciones informales orientadas a recomponer la relación entre Tinte y sectores del justicialismo federaense, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial al respecto.

Un dato que llamó la atención en las últimas horas fue la ausencia de la actual titular de las oficinas de CAFESG en Federación durante la recorrida que realizó el jueves el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, por distintas obras que ejecuta el gobierno provincial en la ciudad.

Si bien no hubo explicaciones públicas sobre esa situación, el hecho alimentó nuevas lecturas dentro del escenario político local.

Un debate que sigue abierto

Mientras el PJ entrerriano se prepara para debatir sobre disciplina partidaria y posibles sanciones a dirigentes que compitieron por fuera de la estructura oficial, en Federación vuelve a instalarse una pregunta que divide opiniones dentro de la militancia.

Para algunos, los criterios disciplinarios deben aplicarse de manera uniforme en todos los casos. Para otros, el diálogo político y la reconstrucción de consensos internos pueden abrir nuevas etapas.

Por ahora, el futuro político de María Tinte dentro del justicialismo continúa envuelto en versiones y especulaciones, mientras el Congreso provincial se apresta a tomar definiciones que podrían marcar el rumbo de la vida interna del partido en Entre Ríos.

Fuente: La Ultima Campana-7Paginas