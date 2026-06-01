En la B, caída de dos punteros

Los dos punteros de la Zona 1 perdieron este fin de semana. El sábado en el Estadio Ciudad de Concordia, Las Heras dio vuelta el encuentro y venció 2 a 1 a Estudiantes. En la primera parte, primeramente el arquero Enzo Roballo le contuvo un penal a Gastón Luna y minutos después el propio «Tony» Luna anotó el 1 a 0 para el «Verde». Sin embargo en el complemento todo cambió. Rodrigo Fernández convirtió el empate para el «General» y ya en tiempo de descuento, Jonathan Ramón Sánchez con un golazo marcó el gol de la victoria para un Las Heras que se afianza en la segunda posición de la Zona 2 y ahora a cinco puntos del líder.

El otro puntero de la Zona I, Victoria cayó al día siguiente por 2 a 1 ante Atlético Charrúas. Cristian Elías Berdún y Juan Enrique fueron los autores de los goles para el visitante mientras que Franco Pereyra descontó para el «Decano». Triunfazo para el «Tricolor» que se recuperó tras la caída del domingo anterior.

Luego de este cotejo, Almirante Brown empató 1 a 1 frente a Juventud Unida. Los dos gritos vinieron en el complemento. Marcos Cayeta puso el 1 a 0 para la «Fragata» y enseguida Juan Ramírez de penal marcó la igualdad para el «Yuque». Los de Osvaldo Magnasco desperdiciaron la chance de quedar a solo un punto de los dos encumbrados y están a tres. Los de Benito Legeren se mantienen en la cuarta posición de la Zona II pero ahora a cinco del tercero.

En el Mariano Amable, Sarmiento y Ferrocarril finalizaron 0 a 0. El «Expreso» sigue liderando la Zona 2 pero ahora tiene como escolta a Las Heras cinco puntos abajo. El «Bicho» con este nuevo empate en casa perdió otra linda chance de descontarle unidades a Estudiantes y Victoria y se mantiene cuarto a cinco unidades de los líderes.

Quien sigue tercero en su grupo y haciendo un “campañón” es Ancel que en Calabacilla le ganó 2 a 1 a San Martín. Ramón Tuamá y Aaron Leyes, los gritos para Ernesto P. y Brian González el autor del gol de «Sanma». El Doctor se mantiene en el top 3 a seis del puntero Ferro y a cinco del escolta Las Heras.

En la jornada sabatina, Unión tuvo su primer partido de primera en su casa propia de calle Gregoria Pérez y Chile. Con la presencia del Secretario de la Liga, Matías Fink, el Presidente de la Divisional B, Darío Piriz y la Subsecretaria de Deportes, Lic. Ivana Pérez se llevó a cabo antes que arranque el partido, un acto formal donde el Presidente del elenco de Villa Jardín, Nildo «Chiqui» Cuello brindó unas palabras y le entregó un recordatorio a Wanderer´s y a la terna arbitral por ser la primera en dirigir un partido de primera en «La Fortaleza». El puntapié estuvo a cargo de Eolinda «La Ñata» Sarba, histórica vecina del barrio. Luego fue el turno del encuentro que lo tuvo al «bohemio» triunfando por 2 a 1. Franco Giménez marcó el 1 a 0 para Wanderer´s y antes que espire el primer tiempo Gastón Simioni empató para el dueño de casa.

En el segundo tiempo, el arquero de Unión Lucas Leites estrelló un penal en el travesaño y posteriormente, Emilio Vega convirtió el 2 a 1 para los de calle Scattini que lentamente van recuperando terreno en el certamen.

En Villa Zorraquin, el «Naranja» le ganó agónicamente al Olimpo y también sigue escalando. Sergio Rodríguez sobre la hora anotó el gol de la victoria para «Villa».

Por último, el sábado en el Justo Gamboa, Athletic Club y Monseñor Rosch no se sacaron diferencias y empataron 0 a 0 en un cotejo con pocas situaciones claras de gol.

RESULTADOS FECHA 10

Estudiantes 1 – Las Heras 2.

Athletic Club 0 – Monseñor Rosch 0.

Unión 1 – Wanderer´s 2.

Zorraquín 1 – El Olimpo 0.

Victoria 1 – Los Charrúas 2.

Almirante Brown 1 – Juventud Unida 1.

San Martín 1 – Ancel 2.

Sarmiento 0 – Ferrocarril 0.

POSICIONES

Zona 1: Estudiantes y Victoria 20, Almirante Brown 17, Sarmiento 15, Zorraquín 11, Athletic Club 9, Unión 7, San Martín 6.

Zona 2: Ferrocarril 24, Las Heras 19, Ancel 18, Juventud Unida 13, Wanderer´s 12, El Olimpo 10, Monseñor Rosch y Los Charrúas 9.

En la imagen: Formación de Atlético Las Heras. Foto: Mariano Almeida.

Por Edgardo Perafan