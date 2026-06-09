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Martes 9 de junio de 2026
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En la B, gran goleada de Estudiantes

En la Primera División B poco se ha movido porque sólo tres partidos han podido jugarse el fin de semana. Es que la mayoría estaba programada para el día sábado, pero ante el corte programado de agua potable que se dio ese día la Liga suspendió toda actividad para no complicar a las instituciones, ante el faltante de tan vital elemento.
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Por lo tanto, los tres partidos que se jugaron tuvieron lugar el domingo, donde sin duda sobresalió la gran goleada de Estudiantes ante Los Charrúas por 7 a 1. Nahuel Godoy, Franco Pestaña (de penal), Matías Humere (2), Marcos Villalba, Gastón Luna y David Vera convirtieron para el Verde, mientras que Juan Enrique convirtió para los perdedores.

Por otra parte, Ancel en la parte final del partido pudo empatarle a Victoria y le restó a los del tiro dos puntos valiosos, y lo hizo perder la punta de la Zona 1, donde precisamente Estudiantes quedó en soledad ahora. Tomás Girard aventajó a los del Tiro Federal y en tiempo cumplido Pablo Lapuchesky puso el tanto del empate definitivo.

En la Zona 2 jugó también el puntero Ferrocarril, que no tuvo problemas para vencer 3 a 0 a Zorraquín. El equipo perdedor se quedó con diez en el primer tiempo, por expulsión de Enzo González y Ferrocarril aprovechó el segundo tiempo para ganarlo, con goles de Tomás Chamorro, Gonzalo Sampietro y Facundo Domínguez.

Ahora, la Liga deberá reprogramar los partidos que no pudieron jugarse y que son:

Wanderer´s vs. San Martín.

El Olimpo vs. Almirante Brown.

Monseñor Rosch vs. Sarmiento.

Las Heras vs. Unión.

Juventud Unida vs. Athletic Club.

Posiciones: Zona 1: Estudiantes 23, Victoria 21, Almirante Brown 17, Sarmiento 15, Zorraquín 11, Athletic Club 9, Unión 7, San Martín 6.

Zona 2: Ferrocarril 27, Las Heras y Ancel 19, Juventud Unida 13, Wanderer´s 12, El Olimpo 10, Monseñor Rosch y Los Charrúas 9.

En la imagen, Estudiantes, que goleó y quedó solo en la punta de su zona.

Por Edgardo Perafan