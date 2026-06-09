En la B, gran goleada de Estudiantes

Por lo tanto, los tres partidos que se jugaron tuvieron lugar el domingo, donde sin duda sobresalió la gran goleada de Estudiantes ante Los Charrúas por 7 a 1. Nahuel Godoy, Franco Pestaña (de penal), Matías Humere (2), Marcos Villalba, Gastón Luna y David Vera convirtieron para el Verde, mientras que Juan Enrique convirtió para los perdedores.

Por otra parte, Ancel en la parte final del partido pudo empatarle a Victoria y le restó a los del tiro dos puntos valiosos, y lo hizo perder la punta de la Zona 1, donde precisamente Estudiantes quedó en soledad ahora. Tomás Girard aventajó a los del Tiro Federal y en tiempo cumplido Pablo Lapuchesky puso el tanto del empate definitivo.

En la Zona 2 jugó también el puntero Ferrocarril, que no tuvo problemas para vencer 3 a 0 a Zorraquín. El equipo perdedor se quedó con diez en el primer tiempo, por expulsión de Enzo González y Ferrocarril aprovechó el segundo tiempo para ganarlo, con goles de Tomás Chamorro, Gonzalo Sampietro y Facundo Domínguez.

Ahora, la Liga deberá reprogramar los partidos que no pudieron jugarse y que son:

Wanderer´s vs. San Martín.

El Olimpo vs. Almirante Brown.

Monseñor Rosch vs. Sarmiento.

Las Heras vs. Unión.

Juventud Unida vs. Athletic Club.

Posiciones: Zona 1: Estudiantes 23, Victoria 21, Almirante Brown 17, Sarmiento 15, Zorraquín 11, Athletic Club 9, Unión 7, San Martín 6.

Zona 2: Ferrocarril 27, Las Heras y Ancel 19, Juventud Unida 13, Wanderer´s 12, El Olimpo 10, Monseñor Rosch y Los Charrúas 9.

En la imagen, Estudiantes, que goleó y quedó solo en la punta de su zona.

Por Edgardo Perafan