En la B, los líderes siguen firmes

El sábado, en Benito Legerén, Victoria obtuvo uno de esos triunfos que se valoran el doble, al vencer a Juventud Unida por 2 a 1.

Ezequiel Acosta puso en ventaja a Victoria en la primera mitad y luego Mauro Osorio puso el empate para los locales. En la mitad del segundo tiempo fue Lucas Troncoso el que apareció para el del Tiro Federal para sellar precisamente la Victoria. Juventud Unida está en un pozo porque es el tercer partido consecutivo que pierde en el campeonato y así se despega de la zona de arriba de la tabla.

En el clásico de la jornada, jugado en cancha de Santa María, Estudiantes doblegó a Wanderer´s por 2 a 0 y también mantiene la punta de la Zona 1. Matías Umere e Iván Ramos, que había ingresado desde el banco, fueron los autores de los goles del Verde.

En La Bianca, Ferrocarril es un “tren” y no para de ganar ya que venció a Athletic Club 1 a 0 para seguir en modo “velocidad crucero” en la cima de la tabla de la Zona 2. Axel Moreno fue el autor del único gol del partido y para consolidar a su equipo en el liderazgo.

El escolta de esta zona, Atlético Las Heras, no tuvo piedad con Zorraquín al que goleó 4 a 0. Cristian Trinidad, Emanuel Ventos, Néstor Ott y Pablo Farías fueron los que moldearon la goleada de Atlético.

Por su parte, El Olimpo le ganó agónicamente a San Martín de Calabacilla. Maycol Castillo fue el autor del único gol del partido para darle la alegría a los “Dioses” y cuando se jugaban ya tres minutos de tiempo adicionado por el árbitro.

En un muy buen partido plagado de emociones, el domingo Almirante Brown dio cuenta de Monseñor Rosch por 4 a 3. Lautaro Kinsvater (2), Gastón Briozzo y Brian Canaveri anotaron para el ganador, mientras que Lucas Benítez (2 –uno de penal-) y Emiliano Benítez anotaron para Rosch.

Sarmiento obtuvo muy buena victoria a domicilio al derrotar en Los Charrúas al local por 3 a 0. Agustín Alvarez y Daniel Velázquez, en dos oportunidades, fueron los goleadores del partido. Sarmiento se mantiene expectante en su zona, a seis puntos de Victoria y Estudiantes.

Por último, Ancel también ganó. Esta vez fue ante Unión por 2 a 0 con goles convertidos por Pablo Lapuchesky y Agustín Cardozo.

RESULTADOS PRIMERA B

Juventud Unida 1 – Victoria 2.

Las Heras 4 – Zorraquín 0.

El Olimpo 1 – San Martín 0.

Ferrocarril 1 – Athletic Club 0.

Wanderer´s 0 – Estudiantes 2.

Los Charrúas 0 – Sarmiento 3.

Monseñor Rosch 3 – Almirante Brown 4.

Ancel 2 – Unión 0.

POSICIONES

ZONA 1: Estudiantes 20 (+10), Victoria 20 (+7), Almirante Brown 16 (+8), Sarmiento 14 (+4), Athletic Club 8 (-4), Zorraquín 8 (-12), Unión 7 (-7), San Martín 6 (-7).

ZONA 2: Ferrocarril 23 (+13), Las Heras 16 (+5), Ancel 15 (-1), Juventud Unida 12 (+6), El Olimpo 10 (-2), Monseñor Rosch 7 (-3), Wanderer´s 6 (-5), Los Charrúas 6 (-11).

En la imagen: Estudiantes, uno de los líderes de la Zona 1. Foto: Liga Concordiense de Fútbol.

Por Edgardo Perafan