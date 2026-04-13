En la B, sin cambios en la punta

En la Zona 1 Victoria le ganó 2 a 0 a Athletic y mantiene la punta de la misma. Almirante Brown de Osvaldo Magnasco sigue firme y fue el creador de la goleada de la fecha, ya que venció 6-0 a su vecino Zorraquín.

En la Zona 2, a Ferro se le cortó el puntaje ideal ya que igualó con Rosch 1 a 1, al tiempo que Juventud Unida venció por 2-1 a Atlético Las Heras.

Victoria volvió al triunfo al ganarle a Atlhetic Club, equipo que al minuto de juego se quedó con diez por expulsión de Natanael Sánchez. Pero el uno a cero tardó en llegar casi un tiempo, porque cuando se terminaba el primer tiempo apareció Lucas Monzón para poner el 1 a 0. En la segunda mitad, Nahuel Delgado fue quien puso el 2-0 para el “Negro” y así se cerró el marcador. Victoria terminó con nueve jugadores por expulsiones de Exequiel Acosta y Bruno Olivieri.

La gran goleada de la fecha fue de Almirante Brown que no tuvo piedad con sus vecinos de Zorraquín con un contundente 6-0. Alejandro Iznaldo, en dos oportunidades, Facundo Galvaán, Nahuel Canaveri, Joel Martínez y Gabriel Gómez fueron lo que redondearon el muy buen resultado.

En el Estadio, Estudiantes doblegó a Unión por 2 a 0, con tantos convertidos por Matías Umere y Gastón Luna. El Verde es escolta de Victoria en la Zona 1.

En Calabacilla estuvo el cero a cero de la fecha y lo produjeron el local San Martín y Sarmiento. El Rojo perdió la oportunidad de acercarse a la punta tras este empate.

En la Zona 2, Monseñor Rosch le cortó a Ferro el puntaje ideal al igualar en un tanto. Gonzalo Sampietro puso en ventaja al ferroviario y Lucas Benítez, de penal, igualó para Rosch y ese resultado permaneció inamovible hasta el final.

Juventud Unida aprovechó y se acercó a la punta de la Zona 2, porque le ganó a Atlético Las Heras 2 a 1. Juan Ramírez puso en ventaja al “Yuque” igualando Leandro Robledo para Las Heras. Pero le duró poco la alegría a estos porque enseguida apareció Juan Galvarini para convertir el gol del triunfo para Juventud Unida.

En Zorraquín se vio un muy buen partido entre Ancel y Atlético Los Charrúas. El tricolor se puso en ventaja con goles de Mateo Estigarrillo y Valentín Mendieta, y parecía que la tarde venía tranquila. Pero Ancel reaccionó rápido. Primero apareció Martín Acevedo y más tarde Pablo Lapuchesky para el 2-2. En el segundo tiempo, Ancel consumó su gran reacción para pasar al frente 3-2 con el gol de Sebastián Acevedo. Para que el partido termine a pura emoción, sobre el final hubo penal para Los Charrúas pero Matías Gutiérrez estrelló su remate en el palo. Fue gran victoria para Ancel que cosechó tres puntos de oro.

La fecha había arrancado el sábado con el empate entre El Olimpo y Wanderer´s 1 a 1. Maxi Lastiri abrió la cuenta para el Bohemio, mientras que Lautaro Paniagua hizo el de Olimpo.

RESULTADOS FECHA 5

ZONA 1

Almirante Brown 6 – Zorraquín 0.

Unión 0 – Estudiantes 2.

Victoria 2 – Atlhetic Club 0.

San Martín 0 – Sarmiento 0.

Posiciones: Victoria 12, Almirante Brown y Estudiantes 10, Sarmiento 8, San Martín 5, Unión 3, Athletic Club y Zorraquín 1.

ZONA 2

Monseñor Rosch 1 – Ferrocarril 1.

El Olimpo 1 – Wanderer´s 1.

Ancel 3 – Los Charrúas 2.

Juventud Unida 2 – Las Heras 1.

Posiciones: Ferrocarril 13, Juventud Unida 11, El Olimpo 8, Ancel 6, Los Charrúas y Atlético Las Heras 3, Wanderer´s y Rosch 2.

FECHA 6 ZONA 1

Zorraquín vs. Unión.

Estudiantes vs. San Martín.

Sarmiento vs. Victoria.

Athletic Club vs. Almirante Brown.

FECHA 6 ZONA 2

Los Charrúas vs. Rosch.

Ferrocarril vs. Juventud Unida.

At. Las Heras vs. El Olimpo.

Wanderer´s vs. Ancel.