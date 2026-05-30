En la cuna de El Principito: Concordia reafirmó sus lazos con Francia y Suiza al recibir a las aeronaves del Raid Latécoère-Aéropostale

Las páginas más doradas de la historia cultural y aeronáutica de Concordia volvieron a cobrar vida este sábado 30 de mayo. En horas de la tarde, el Aeropuerto Local “Comodoro Pierrestegui” se convirtió en el epicentro de la emoción internacional al recibir el arribo del prestigioso Raid Latécoère-Aéropostale, una travesía aérea de trascendencia mundial que reconstruye de forma exacta el histórico recorrido de la línea aeropostal argentina.

La expedición llegó a suelo entrerriano con el firme propósito de rendir homenaje a los grandes pioneros de la aviación civil y rememorar las traicioneras rutas que a principios del siglo pasado realizaban los pilotos del Correo Aéreo Francés, entre quienes se destacaba el célebre escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry.

Recepción oficial en el Castillo San Carlos

La comitiva europea, compuesta por cuatro aeronaves de última generación tripuladas por experimentados pilotos de Francia y Suiza, se trasladó de inmediato hacia las emblemáticas ruinas del Castillo San Carlos. Allí fueron recibidos formalmente por el intendente de Concordia, Francisco Azcué, quien estuvo acompañado por delegaciones de las Colectividades Francesa, Suiza y de Brasil, además de directivos e integrantes de la Alianza Francesa local.

El motivo principal de la parada en Concordia fue recorrer y respirar la atmósfera del místico solar que sirvió de inspiración directa a Saint-Exupéry para plasmar las líneas de sus obras cumbres de la literatura universal: el entrañable “El Principito” y “Tierra de Hombres”.

Testimonios de una jornada histórica

Carlos Rendo, coordinador general de la experiencia internacional en la región, destacó la relevancia de nuestra ciudad dentro de los mapas de la aviación pionera:

“Nuestro gran objetivo es volar de forma fidedigna todas las rutas de la mítica Aéropostale. Concordia está situada de manera estratégica en la ruta que unía originalmente a Buenos Aires con Asunción del Paraguay. En ese marco, lo que hacemos además del vuelo es recuperar vestigios y visitar sitios históricos fundamentales, y este castillo es uno de ellos. Para nosotros representa una etapa histórica ineludible y estamos sumamente contentos por haber llegado y por la calurosa recepción que tuvimos por parte de las autoridades y la comunidad”.

Por su parte, el intendente Francisco Azcué valoró el impacto de la visita para el posicionamiento cultural de la localidad: “Esta ruta también es parte indisoluble de nuestra identidad y de nuestra rica historia. Es la traza exacta que utilizó Saint-Exupéry, por la que llegó de forma imprevista hasta nuestra ciudad y que dio pie a lo que todos ya sabemos que significó: la gestación de una de las obras literarias más leídas de la historia de la humanidad. Esperamos con ansias que esta visita se repita y podamos seguir fortaleciendo este vínculo internacional que es muy importante para nosotros”.

Mantener viva la memoria del aire

El Pierre-Georges Latécoère Aeroclub (APGL), fundado originalmente en el año 2008, es una asociación civil sin fines de lucro que persigue como premisa fundamental «conectar a los hombres a través de la aerolínea».

Por medio de diferentes proyectos pedagógicos, la institución continúa difundiendo la memoria histórica de las Líneas Latécoère y Aeropostal, participando de forma paralela en diversas acciones solidarias, culturales y de preservación ambiental en cada una de las ciudades que integran sus escalas. La iniciativa, que despierta gran interés entre los entusiastas de la aviación a nivel global, logra mantener viva la llama de aquellos héroes del cielo que marcaron un hito fundacional en la historia del transporte aéreo mundial.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas