Lunes 26 de enero de 2026
En la madrugada caminaban por las calles de Federación armados y con marihuana

Durante la madrugada de este lunes, personal de la Comisaría Tercera de Federación interceptó a dos hombres mayores de edad que circulaban por la vía pública portando marihuana y un arma blanca.
Redacción 7Paginas

Según informó la policía a 7Paginas, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de la 1:00 de la mañana, en el marco de un operativo de recorrida preventiva, sobre calle Las Rosas, entre José Talarico y José Santiago.

Al identificar a los sujetos, los efectivos constataron que en el interior de una mochila transportaban una bolsa de nylon transparente con hojas similares a marihuana, además de un arma blanca. Ante esta situación, se dio inmediata intervención al personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron el formal secuestro de la sustancia, la cual arrojó un peso total de 50,4 gramos de marihuana.

Tras tomar conocimiento del hecho, la Fiscal en turno dispuso que ambos individuos queden supeditados a la causa en trámite, sin que se adopten medidas restrictivas de la libertad por el momento.

El procedimiento quedó debidamente documentado y continúa bajo la órbita judicial correspondiente.