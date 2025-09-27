En la madrugada un auto embistió un semáforo en pleno centro de Concordia

Según lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió en la intersección de calle Pellegrini y Mitre, donde por causas que se investigan el conductor perdió el control del vehículo y terminó embistiendo el artefacto de señalización vial, que quedó inutilizado.

El servicio de emergencias 107 acudió rápidamente al lugar y trasladó al conductor Gustavo Gonzalez de 32 años al Hospital Felipe Heras quien resulto con politraumatismo.

En el sitio se realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante los trabajos de asistencia y retiro del rodado siniestrado.