Sábado 27 de septiembre de 2025
En la madrugada un auto embistió un semáforo en pleno centro de Concordia

Durante la madrugada de este sábado, un accidente de tránsito alteró la tranquilidad del centro de Concordia cuando un automóvil Fiat 147 impactó contra un semáforo.
Según lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió en la intersección de calle Pellegrini y Mitre, donde por causas que se investigan el conductor perdió el control del vehículo y terminó embistiendo el artefacto de señalización vial, que quedó inutilizado.

El servicio de emergencias 107 acudió rápidamente al lugar y trasladó al conductor Gustavo Gonzalez de 32 años al Hospital Felipe Heras quien resulto con politraumatismo.

En el sitio se realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante los trabajos de asistencia y retiro del rodado siniestrado.