En la previa a la interpelación en Federación, Lena disparó “Lo que se discute es la caja que pierden los gremios

Lena no solo defendió la urgencia de aprobar la norma, sino que además respondió con contundencia a las críticas formuladas por la Intersindical y diversos gremios provinciales. “Creo que hubo una mala información o desinformación por parte de los gremios respecto a cómo va a funcionar esta obra social. Quiero dejar en claro a los afiliados que no se vulnera ningún derecho. Los empleados seguirán trabajando, las delegaciones seguirán funcionando y se intentarán mejorar las prestaciones”, aseguró.

En ese sentido, remarcó que ya se han firmado nuevos convenios que, según indicó, son en mejores condiciones que los anteriores. “Lo que se vio en el Iosper fue un mal manejo”, sentenció la legisladora.

Sobre el rechazo gremial, Lena fue categórica: “Después de las modificaciones que el Senado hizo a la ley, la única discusión que queda es política. Queremos hablar en criollo: lo que se discute es el poder que pierden los gremios y la caja que pierden los gremios”.

Cuestionó además los señalamientos que acusan al Gobierno de querer apropiarse de la obra social. “No sé por qué dicen que el Gobierno quiere robar la obra social, cuando estuvo en manos de los representantes de los trabajadores y no todos los empleados del Estado están agremiados. Vimos el mal manejo que tuvo esta obra social”, sostuvo.

En relación a los cambios en la estructura de OSER, explicó que no se eliminará la representación sindical, sino que se reducirá la cantidad de directores. “Dos directores seguirán representando a los empleados del Estado. Además, se incorpora un consejo asesor que incluye a quienes no están en la paritaria salarial. Este consejo tendrá voz, pero no voto dentro de la obra social”, explicó Lena.

La diputada finalizó destacando que la prioridad debe ser garantizar una obra social eficiente, transparente y accesible para todos los trabajadores de la provincia.

Con información de Radio Plaza 94.7. y Ahora

Redacción de 7Paginas