Viernes 15 de agosto de 2025
En la previa al festejo de los estudiantes: en Concordia buscarán reducir el consumo de alcohol en adolescentes

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y en articulación con la Fundación Crear Vale la Pena, presentará este lunes 18 de agosto el proyecto “Educar para prevenir, acompañar para transformar”, una propuesta integral destinada a abordar el consumo problemático de alcohol en adolescentes.
El lanzamiento se realizará a las 9:00 horas en el Teatro Odeón, donde se dará a conocer la metodología de trabajo que se aplicará en distintas escuelas del departamento. El programa se desarrollará del 18 al 22 de agosto e incluirá talleres participativos con dinámicas de arte, música y la presentación de la obra teatral “EN SERIO”.

Según explicaron los organizadores a 7Paginas, la iniciativa busca generar espacios de reflexión crítica entre estudiantes y docentes, desnaturalizar el consumo de alcohol y brindar herramientas que permitan tomar decisiones responsables e informadas.

Una fundación con trayectoria

La Fundación Crear Vale la Pena cuenta con casi tres décadas de experiencia utilizando el arte y la creatividad como instrumentos de transformación social. Su trabajo se centra en abrir oportunidades educativas y de bienestar, con especial foco en la juventud y en comunidades que enfrentan contextos de vulnerabilidad.