En la previa al último frío del invierno, anuncian probabilidades de lluvias para Concordia y la región

El tiempo presentó un cambio en el pronóstico durante la mañana de este jueves en Concordia y la zona. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incorporó probabilidades de inestabilidad para un sector de la región de Salto Grande, con posibilidad de tormentas aisladas durante las próximas horas.

La jornada comenzó con una temperatura mínima de 12 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 19 grados. Según el organismo, existe hasta un 70% de probabilidades de tormentas aisladas, aunque las condiciones tenderían a mejorar durante la tarde.

En las primeras horas del día, la humedad se ubicaba en torno al 88%, con viento del sector noroeste a unos 6 kilómetros por hora.

Llega el último pulso frío del invierno

A partir de este viernes se produciría un marcado descenso de las temperaturas debido al ingreso de un frente de aire frío a Concordia y la región.

Para esa jornada se prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 17 grados, con cielo algo nublado.

El descenso térmico se acentuaría durante el fin de semana, cuando las temperaturas mínimas se ubicarían entre los 4 y 5 grados, mientras que las máximas oscilarían entre los 12 y 14 grados.

Fin de semana sin lluvias

De acuerdo con el pronóstico vigente, no se esperan precipitaciones para el sábado y el domingo, aunque el marcado descenso térmico dará lugar a jornadas frías en Concordia y la zona.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas