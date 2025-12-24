En la previa de Navidad, Concordia entre las más calurosas del país

Pasadas las 16 horas, Concordia encabezó el ranking provincial, con una temperatura de 34,9 grados y una sensación térmica que alcanzó los 38,6ºC, ubicándose entre las ciudades más calurosas del país. Solo fue superada por Santiago del Estero capital, que registró 38,6ºC, seguida por Chamical con 35,8ºC y Morón con 35ºC.

En tanto, Gualeguaychú apareció en el undécimo lugar del ranking nacional, con 34 grados de temperatura y una sensación térmica de 38,4ºC, confirmando que el sur entrerriano tampoco escapó a las altas marcas térmicas.

Por su parte, la capital provincial, Paraná, se ubicó en el vigésimo lugar, con una temperatura de 34ºC y una sensación térmica de 36,5 grados, completando así el grupo de ciudades entrerrianas que se destacaron por el intenso calor.

El resto del top 10 nacional

Además de las primeras ciudades mencionadas, el listado de las más calurosas del país incluyó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (34,9ºC), Paso de los Libres (34,6ºC), José María Ezeiza (34,4ºC), Merlo (34,3ºC), San Fernando (34,3ºC) y Tartagal (34,2ºC).

Alerta por temperaturas extremas en Entre Ríos

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por temperaturas extremas para distintas regiones del país, como consecuencia de un período de calor persistente. El aviso alcanza a zonas de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde se esperan valores elevados con posible impacto en la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En el territorio entrerriano, el alerta afecta a los departamentos de La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay. Según los reportes oficiales, las condiciones de calor intenso continuarán durante la jornada y se proyectan también para los próximos días, por lo que se recomienda extremar cuidados, mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación.

