En la previa del verano, invierten $200 millones para resolver problemas históricos de agua en barrios de Concordia

Desde el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), junto a la Secretaría de Desarrollo Urbano, se confirmó a 7Paginas, que ya se pusieron en marcha intervenciones estructurales para dar soluciones definitivas a un problema que durante años solo recibió respuestas parciales.

Barrio Los Pájaros

En este sector, los vecinos padecen graves inconvenientes en época estival debido a la baja presión y la creciente demanda. Para resolverlo, se ejecuta una nueva perforación y se reacondiciona el tanque elevado instalado en 2017 pero que nunca fue puesto en funcionamiento.

La obra garantizará el servicio a 1.300 vecinos del barrio y mejorará la provisión para otros 1.500 habitantes de la zona.

“En el caso del barrio Los Pájaros está este tanque desde 2017 y nunca se puso en funcionamiento. No entendemos por qué y nadie explica por qué. Ahora lo estamos haciendo”, expresó el intendente Francisco Azcué, quien además detalló que la perforación permitirá liberar el caudal del acueducto Roca y beneficiar también a Pampa Soler y La Bianca.

Barrio Llamarada – Las Viñas

En este sector, la falta de caudal obligó en los últimos veranos a recurrir a tanques provisorios de emergencia. Ahora, con una nueva perforación, se busca brindar un servicio regular a 1.100 familias, beneficiando indirectamente a más de 3.000 vecinos de barrios cercanos.

Una política de fondo

El intendente Azcué remarcó que estas obras marcan un cambio de rumbo:

“Fueron muchos años de poner parches, por eso pedimos que la gente entienda que va a llevar tiempo solucionar los problemas de fondo. Vamos a seguir invirtiendo porque es una prioridad mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Esto se puede hacer gracias a una administración responsable, eliminando gastos innecesarios y llevando los recursos adonde tienen que llegar”.

Con esta inversión, la Municipalidad busca dar respuesta a un reclamo histórico de los barrios del noroeste, asegurando que el acceso al agua potable —un derecho esencial— llegue de manera regular y segura a miles de familias concordienses.