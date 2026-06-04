En la última fecha, Libertad da la vuelta

Justamente, la programación indica que el Lobo jugará en su cancha recibiendo a Constitución lo que propiciará, creemos, poder dar la vuelta olímpica ante su gente ofrendándole el título obtenido en esta temporada y el número 29 en su historial.

La última fecha también definirá a los equipos que jugarán el Petit Torneo. Ya hay dos clasificados, que son Salto Grande y La Bianca quedando por definir las dos plazas restantes entre Alberdi, Comunicaciones, San Lorenzo, Colegiales y 9 de Julio, separados por tres puntos solamente. Alberdi y Comu tienen la ventaja de que ganando sus partidos no dependen de nadie y clasifican. En el caso de Comunicaciones justamente visitará en Villa Adela a San Lorenzo, en choque directo por la clasificación. Alberdi tendrá otro partido complicado ante Real Concordia, que ha hecho regular campaña. Como se puede ver, partidos para todos los gustos aunque el campeonato esté definido pero el Petit se lleva toda la atención y veremos quienes serán los cuatro que llegan, para jugar ya inmediatamente el 2° ante el 5° y el 3° con el 4°, para luego chocar los ganadores en el partido final.

La programación completa de Primera División A es la siguiente:

SABADO 6 DE JUNIO

Cancha de Santa María de Oro

16.00hs: Santa María vs. Salto Grande.

DOMINGO 7 DE JUNIO

Estadio Ciudad de Concordia

16.30hs: Colegiales vs. Nebel.

Cancha de La Bianca

16.00hs: La Bianca vs. 9 de Julio.

Cancha de Libertad

15.00hs: Libertad vs. Constitución.

Cancha de Santa María de Oro

16.00hs: Real Concordia vs. Alberdi.

En Villa Adela

16.00hs: San Lorenzo vs. Comunicaciones.

Posiciones: Libertad 23, La Bianca y Salto Grande 19, Alberdi y Comunicaciones 15, San Lorenzo, Colegiales y 9 de Julio 12, Real y Santa María 11, Constitución 10 y Nebel 9.

En la imagen, Mario Sánchez, DT del Campeón Libertad.

Por Edgardo Perafan