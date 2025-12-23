En la última sesión del año, el Concejo Deliberante de Federación aprobó el balance y la ordenanza tributaria 2026

Durante la sesión celebrada este lunes, los ediles aprobaron por unanimidad el acta de la sesión anterior, con una rectificación. Asimismo, también de manera unánime se dio ingreso al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo mediante la Nota N° 526/25, a propuesta de la concejal Gil, incorporándose como punto octavo del orden del día.

Entre los temas tratados, se ratificó sobre tablas y por unanimidad el Decreto N° 1.133 del Departamento Ejecutivo, ad referéndum del Concejo Deliberante, mediante el cual el municipio adhiere al Acta Acuerdo con la Provincia, estableciendo una contribución única municipal del 6 por ciento aplicable a las distribuidoras eléctricas que operan en la jurisdicción de Federación.

También fue ratificado por unanimidad y sobre tablas el Decreto N° 1.135 del Departamento Ejecutivo, que dispone la extensión horaria para la finalización de espectáculos musicales o bailables, medida que regirá desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, en el marco de la temporada de verano.

En cuanto a los dictámenes de comisión, se aprobó por mayoría el proyecto de Ordenanza Tributaria Anual para el período fiscal 2026, con modificaciones introducidas al texto original enviado por el Ejecutivo. De igual modo, fue aprobado por mayoría el proyecto de ordenanza referido al Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el año próximo.

Por otra parte, el Concejo sancionó por unanimidad la ordenanza que crea el Régimen de Regulación de Edificaciones fuera de la reglamentación vigente, una iniciativa orientada a regularizar construcciones existentes en la ciudad.

Finalmente, se aprobó por unanimidad, sobre tablas y con modificaciones, el proyecto de ordenanza que autoriza la desafectación transitoria de fondos afectados para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) y los aportes a la Caja correspondiente.

De esta manera, el Concejo Deliberante de Federación cerró el año legislativo con la aprobación de herramientas clave para la administración municipal, marcando el rumbo económico y tributario de la ciudad para el ejercicio 2026.