En las puertas de la navidad, ediles de Federación trataran el Presupuesto y la Ordenanza Tributaria 2026

Según el orden del día al que tuvo acceso 7Paginas, la sesión dará inicio con el izamiento del Pabellón Nacional y la lectura y consideración del acta anterior. Posteriormente, los concejales tratarán dos decretos del Departamento Ejecutivo Municipal “ad referéndum” del cuerpo legislativo.

En primer lugar, se analizará el Decreto N° 1.133, mediante el cual el Ejecutivo adhiere a un acta acuerdo con la Provincia de Entre Ríos, estableciendo una contribución única municipal del 6% aplicable a las distribuidoras eléctricas que operan en la jurisdicción de Federación.

También será puesto a consideración el Decreto N° 1.135, que dispone la extensión del horario de finalización de espectáculos musicales o bailables desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, en el marco de la temporada estival.

En la continuidad de la sesión, el Concejo abordará los dictámenes de comisión vinculados a la aprobación —con modificaciones— de la Ordenanza Tributaria Anual para el período fiscal 2026, así como el tratamiento del Proyecto de Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2026, herramienta clave para definir el funcionamiento económico y financiero del Municipio durante el próximo año.

Finalmente, los ediles debatirán un proyecto de ordenanza que propone la creación de un Régimen de Regulación de Edificaciones fuera de la reglamentación vigente, iniciativa orientada a regularizar construcciones que no se ajustan a las normativas actuales.

De este modo, a pocas horas de la Navidad, el Concejo Deliberante de Federación afrontará una sesión de especial relevancia, en la que se definirán aspectos fundamentales de la política fiscal y administrativa del Municipio para el año 2026.