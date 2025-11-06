En las puertas de la temporada de verano, Bravo recorrió los trabajos de mantenimiento en el Parque Termal y Acuático

Durante el recorrido, el jefe comunal supervisó los avances en los trabajos que se realizan en distintos sectores del complejo, tanto en las áreas de piletas como en los espacios comunes destinados al disfrute de turistas y vecinos federaenses.

Desde el municipio destacaron que estas tareas buscan poner en óptimas condiciones el principal atractivo turístico de la ciudad, que cada año recibe a miles de visitantes de todo el país.

Por otra parte, desde la administración de Termas informaron que en horas de la madrugada de este jueves se llevaron a cabo labores de fumigación en todo el predio, tanto en el Parque Termal como en el sector Acuático, con el objetivo de garantizar la higiene y el bienestar sanitario de quienes lo visiten.

Federación se prepara así para una nueva temporada estival, reforzando el mantenimiento de su infraestructura y asegurando que cada espacio del complejo luzca en las mejores condiciones posibles.