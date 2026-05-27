En los pendientes, “Comu” y “Bohemios” ganadores

Esta vez no hubo fecha programada por un pedido de la policía que estaba ocupada el domingo y el lunes, fundamentalmente, con el Desfile Cívico Militar que se llevó a cabo en Fecha Patria.

Los partidos que se jugaron fueron el de Comunicaciones ante Nebel, donde el equipo “postal” triunfó por 1 a 0 y de esta manera consiguió tres puntos importantes porque no estaba para perder más terreno con los de arriba. Agustín Buruchaga, a los 35 del primer tiempo, convirtió el único gol del partido y ahora su equipo comparte la posición en la tabla con Alberdi de La Criolla. Entretanto, Nebel no logra levantar cabeza en la tabla y es el sexto partido que pierden en el campeonato y están últimos con apenas 6 puntos. Deberán seguir trabajando para salir de la incómoda posición que ocupan.

En el partido de la B, Wanderer´s logró una recuperación y venció a Atlético Los Charrúas 2 a 1 en cancha de Santa María. Todos los goles se produjeron en el segundo tiempo. Leandro Ramayo puso en ventaja a Wanderer´s y posteriormente estiró diferencias Franco Romero. Con el tiempo casi cumplido llegó el descuento de Cristian Berdún para Charrúas, pero no hubo más tiempo para llegar a rescatar un punto.

POSICIONES

PRIMERA A

Libertad 20 puntos, Salto Grande 19, La Bianca 16, Alberdi y Comunicaciones 15, San Lorenzo 12, Santa María 11, Constitución 10, Colegiales y 9 de Julio 9, Real Concordia 8, Nebel 6.

PRIMERA B

Zona 1: Estudiantes 20 y Victoria 20, Almirante Brown 16, Sarmiento 14, Athletic Club 8, Zorraquín 8, Unión 7, San Martín 6.

Zona 2: Ferrocarril 23, Las Heras 16, Ancel 15, Juventud Unida 12, El Olimpo 10, Wanderer´s 9, Monseñor Rosch 7, Los Charrúas 6.

PROGRAMACIONES

En la Liga Concordiense de Fútbol se estarán confeccionando las fechas siguientes seguramente para este míercoles, conociéndose horarios y escenarios tanto para la A como para la B del fin de semana. Todavía no hay información oficial sobre si la Liga va a cortar todo con el tema del Mundial o si seguirá jugando normalmente. Desde AFA han bajado cierta línea de cortar, pero las Ligas del Interior manejan otros tiempos y quizá se vea de acuerdo a cómo viene el torneo y demás.

En la imagen: El plantel de Wanderer´s. Foto: Liga Concordiense de Fútbol.

Por Edgardo Perafan