En los últimos 20 años, un empleado del Sanatorio Garat fue llevando elementos del establecimiento a domicilios particulares

Personal de la Comisaría Segunda de Concordia llevó adelante una investigación iniciada de oficio por una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Sanatorio Garat, ubicado sobre calle Concejal Veiga.

De acuerdo a las tareas investigativas desarrolladas hasta el momento, los efectivos lograron establecer que un empleado del establecimiento, quien se desempeñaría como ordenanza desde hace más de 20 años, habría sustraído distintos elementos pertenecientes al sanatorio y los habría trasladado a domicilios particulares.

En el marco de las primeras diligencias, personal policial se constituyó en uno de los domicilios vinculados a la investigación, donde fueron hallados diversos elementos que fueron entregados voluntariamente.

Tras ser reconocidos, se habría establecido que pertenecían al Sanatorio Garat. Entre los bienes recuperados había dos aires acondicionados, tres televisores, materiales eléctricos, sanitarios y de construcción, artefactos electrónicos y electrodomésticos, mobiliario e insumos varios.

Tres allanamientos y nuevos secuestros

A partir de la continuidad de la investigación, este martes 2 de septiembre se concretaron tres órdenes de allanamiento en distintos domicilios de Concordia, procedimientos que arrojaron resultados positivos.

Durante los operativos se secuestraron dos aires acondicionados, dos monitores de computadora, cuatro teléfonos celulares y cuatro ventiladores de techo.

También fueron incautados un bidón con glutaraldehído de uso profesional, un bidón con detergente de uso médico-quirúrgico, una bolsa con grifería, luces LED, térmicas, cables, extractores de aire, tomacorrientes y un lavamanos con columna cerámica, entre otros elementos.

Todos los bienes secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúan las diligencias de rigor para determinar las responsabilidades y establecer el alcance de los hechos investigados.

Según señaló la policía a 7Paginas, la causa se encuentra en etapa investigativa y se analizan las circunstancias en las que los elementos habrían sido retirados del establecimiento y trasladados a propiedades particulares.