En materia previsional, Dal Molín dijo que la primera etapa fue desactivar bombas de tiempo y que hoy la responsabilidad es garantizar el 82% móvil

En ese marco, el senador provincial Rubén Dal Molín afirmó que la primera etapa de la actual gestión estuvo enfocada en “desactivar bombas de tiempo” en el sistema previsional y que, superada esa instancia inicial, el desafío actual es asegurar la sustentabilidad del 82% móvil.

Según se explicó, al inicio del mandato la Caja presentaba un déficit anual cercano al 40%, con proyecciones que lo llevaban a superar el 50% en caso de no haberse adoptado medidas de control y ordenamiento. De acuerdo a lo señalado, a través de revisiones administrativas y ajustes en los procesos se logró reducir significativamente el desbalance proyectado.

No obstante, Dal Molín reconoció que persiste un desequilibrio estructural que requiere un debate profundo. “Sería irresponsable afirmar que el problema está resuelto”, sostuvo, al tiempo que remarcó que durante años la discusión previsional fue postergada por razones políticas, acumulando tensiones que hoy deben afrontarse.

Reforma y diálogo

El legislador subrayó que hablar de reforma no implica recortar derechos, sino garantizar su continuidad en el tiempo. En ese sentido, planteó que la discusión no pasa por poner en duda el 82% móvil, sino por definir cómo sostenerlo de manera responsable, sin comprometer el futuro financiero de la provincia ni trasladar el costo a las próximas generaciones.

Desde el Ejecutivo se anticipó la convocatoria al diálogo con la oposición y con los representantes de los trabajadores para construir consensos que permitan modernizar el sistema previsional, hacerlo más transparente y sostenible.

Dal Molín remarcó además que el equilibrio fiscal alcanzado por la provincia —tras haber pasado del déficit al equilibrio en un contexto adverso de recaudación y cumpliendo compromisos de deuda heredada— no puede ponerse en riesgo por evitar discusiones necesarias.

“La sostenibilidad previsional es una obligación técnica y moral”, afirmó, al advertir que postergar decisiones podría derivar en escenarios más complejos en el futuro.

Para el oficialismo, la reforma previsional debe tener un objetivo claro: asegurar el 82% móvil, preservar la Caja y proteger el equilibrio financiero de Entre Ríos, combinando diálogo político con determinación en la toma de decisiones.

