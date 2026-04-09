7PAGINAS

Jueves 9 de abril de 2026
Facebook Instagram
Menú

En mayo comienza la segunda edición del curso gratuito de Inteligencia Artificial de Compromiso por Concordia

Con pocos cupos disponibles, continúa abierta la inscripción a la edición del segundo curso de IA que organiza "Compromiso por Concordia". La primera edición duplicó la disponibilidad de cupos, por lo que luego de ampliar la capacidad de cursado resolvieron realizar una nueva instancia de formación y capacitación gratuita.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La segunda edición comenzará en mayo y propone clases semanales en las que se abordan diferentes como «Introducción a la IA; El Universo Gemini y la integración en Workspace; Técnicas avanzadas: Del Prompt al Deep Research; Creación de “Gemas”: Asistentes especializados; El Mapa de la IA y herramientas complementarias; Clínica de implementación real y acompañamiento»; entre otros.

Uno de los puntos más destacados del curso es su accesibilidad: no se requieren conocimientos previos en programación ni en tecnología avanzada. El curso está diseñado tanto para el comerciante que busca modernizar su negocio como para el profesional o estudiante que desea potenciar su currículum.

El dictado estará a cargo del Cr. Guido Longo, cuya visión profesional como Contador aporta un enfoque práctico y orientado a la gestión administrativa y comercial, alejándose de los tecnicismos complejos para centrarse en la utilidad real. Comprende 5 encuentros para todos los inscriptos en forma gratuita, y una sexta clase adicional para afiliados a «Compromiso por Concordia».

Para más información o para inscribirse, se puede contactar a través de Instagram en @compromisoporconcordia https://www.instagram.com/compromisoporconcordia/