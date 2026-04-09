En mayo comienza la segunda edición del curso gratuito de Inteligencia Artificial de Compromiso por Concordia

La segunda edición comenzará en mayo y propone clases semanales en las que se abordan diferentes como «Introducción a la IA; El Universo Gemini y la integración en Workspace; Técnicas avanzadas: Del Prompt al Deep Research; Creación de “Gemas”: Asistentes especializados; El Mapa de la IA y herramientas complementarias; Clínica de implementación real y acompañamiento»; entre otros.

Uno de los puntos más destacados del curso es su accesibilidad: no se requieren conocimientos previos en programación ni en tecnología avanzada. El curso está diseñado tanto para el comerciante que busca modernizar su negocio como para el profesional o estudiante que desea potenciar su currículum.

El dictado estará a cargo del Cr. Guido Longo, cuya visión profesional como Contador aporta un enfoque práctico y orientado a la gestión administrativa y comercial, alejándose de los tecnicismos complejos para centrarse en la utilidad real. Comprende 5 encuentros para todos los inscriptos en forma gratuita, y una sexta clase adicional para afiliados a «Compromiso por Concordia».

Para más información o para inscribirse, se puede contactar a través de Instagram en @compromisoporconcordia https://www.instagram.com/compromisoporconcordia/