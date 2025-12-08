En medio de la lluvia, una mujer embarazada embistió con su BMW a un móvil policial en zona céntrica de Concordia

Según la información recabada por 7Paginas, el patrullero se desplazaba por calle Sarmiento y, al llegar a la mencionada esquina, fue impactado en uno de sus laterales por un automóvil BMW. De acuerdo a las primeras actuaciones, el derecho de paso lo tenía el móvil policial, aunque las causas exactas del choque continúan bajo investigación.

En el vehículo oficial se trasladaban Sergio Javier Gauto, de 32 años, y Gustavo Robles, de 30, quienes sufrieron traumatismos leves producto del impacto. Ambos fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta.

Por su parte, el BMW era conducido por Martina Blanchard, vecina de Concordia, quien se encuentra cursando un embarazo. Desde el nosocomio se informó que fue derivada al área de ginecología para su evaluación, permaneciendo en observación por precaución, sin que se registraran lesiones de gravedad.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, realizándose las pericias correspondientes para establecer las responsabilidades. El factor climático habría sido un elemento determinante en el siniestro.