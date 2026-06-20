En medio de la niebla, una mujer cayó con su automóvil en una profunda zanja en Concordia

Segun informo la policia a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando personal de la Comisaría Sexta fue comisionado al lugar tras recibir un aviso sobre un siniestro vial.

De acuerdo a las primeras actuaciones policiales, un automóvil Renault 9 que circulaba por calle Tavella en sentido sur-norte continuó su marcha al llegar a la intersección con boulevard Ayuí y terminó cayendo en una zanja existente en ese sector.

La conductora, una mujer de 46 años, manifestó a los efectivos que la escasa visibilidad provocada por la intensa niebla que cubría la ciudad durante las primeras horas de la jornada habría sido un factor determinante en el accidente.

Pese a la espectacularidad de la situación y a los daños materiales sufridos por el vehículo, la mujer resultó ilesa y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Tras el incidente, se dio intervención a personal de Tránsito Municipal, mientras que se solicitó la presencia de una grúa para retirar el automóvil del lugar y restablecer las condiciones normales de circulación.