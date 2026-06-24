En medio del conflicto laboral, el Gobierno provincial acompaña a trabajadores de Granja Tres Arroyos y sus familias

La iniciativa se desarrolla de manera articulada con organizaciones sindicales y contempla la posibilidad de acceder a aportes económicos excepcionales por contingencia, además de una tarifa energética diferenciada.

Asistencia en territorio

El operativo es llevado adelante por la Secretaría General de la Gobernación, junto a los ministerios de Gobierno y Trabajo y de Desarrollo Humano, en coordinación con los sindicatos de la Industria de la Carne, de Industrias de la Alimentación (STIA) y de Molineros.

Las gestiones se realizan este miércoles 24 y jueves 25 de junio en la ciudad de Concepción del Uruguay, con atención en las sedes sindicales de la Carne y del STIA, mientras que el Sindicato de Molineros también acompaña el proceso y asiste a los trabajadores representados.

Durante las jornadas, equipos técnicos y sociales orientan a los empleados en la presentación de la documentación requerida para acceder a los distintos beneficios.

Acompañamiento del Estado

El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, participó de la apertura de las actividades y destacó la decisión del Gobierno provincial de intervenir ante la situación que atraviesan los trabajadores.

“Por decisión del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, estamos acompañando a los trabajadores y a sus familias frente a las consecuencias de este conflicto”, señaló el funcionario.

En esa línea, explicó que si bien la Secretaría de Trabajo continúa interviniendo en el plano estrictamente laboral, también se articulan acciones con otras áreas del Estado para implementar herramientas de contención.

Medidas de contingencia

Camoirano precisó que los aportes económicos excepcionales y la tarifa energética diferenciada forman parte de un esquema de asistencia destinado a aliviar el impacto del conflicto en la economía familiar de los trabajadores afectados.

Asimismo, destacó el rol de las organizaciones sindicales en la implementación del operativo, al señalar que su participación permite acercar la asistencia de manera directa a los empleados.

De esta forma, el Gobierno provincial busca brindar una respuesta inmediata en el territorio mientras se mantienen las gestiones vinculadas a la resolución del conflicto laboral.