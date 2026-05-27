En Neuquén, podio para Ballay y Cutro

Fue una gran actuación de los concordienses en la fecha, ya que Victorio Ballay terminó segundo en la RCMR y Nadia Cutro tercera en la misma clase, y luego de tener inconvenientes el día sábado que la retrasaron. De esta manera mantienen sus expectativas en el campeonato nacional.

El binomio cordobés, encabezado por Villagra, consiguió manejar el ritmo durante la jornada decisiva, sellando una nueva victoria en la temporada, tanto en la clasificación general como en la clase RC2, con una ventaja de 15.7 segundos sobre Alejandro Cancio / Diego Cagnotti (Skoda), quienes se mantuvieron en pelea durante todo el fin de semana y disfrutaron ante el público local. El tercer lugar quedó en manos de Miguel Baldoni / Gustavo Franchello (Skoda), quienes sostuvieron un ritmo competitivo durante todo el fin de semana para mantenerse entre los protagonistas y asegurar un lugar en el podio final, concluyendo la competencia a 22.7 segundos de la punta. Además, el binomio logró quedarse con el mejor registro en el Power Stage.

Dentro de la Copa RC2, Diego Miceli / Sergio Daparte (Skoda) se quedaron con la victoria en los caminos neuquinos, registrando el mejor tiempo en el Power Stage. La segunda posición quedó para Rodrigo Disalvo / Andrés Pissaco (Skoda), mientras que Genaro González / Zacarías García (Skoda) completaron la tercera posición.

La RC-MR tuvo a Nicolás González / Gerónimo Bordignon (VW) como claros dominadores de la fecha, logrando construir diferencias importantes a partir de un ritmo firme y constante a lo largo del fin de semana. Como escoltas finalizaron Victorio Ballay / Claudio Moreno (DS3), mientras que Nadia Cuatro / Miguel Recalt (Toyota) completaron el tercer lugar.

En la RC4, los locales Roberto Raimondi / José Raimondi (Peugeot) se quedaron con la victoria dentro de la categoría. La segunda posición quedó para Sabrina Scicolone / Gerardo Scicolone (Peugeot), debutando dentro de la divisional.

La RC3 tuvo como vencedores a Fernando Daparte / Emanuel Rozados (Ford), quienes lograron sostener la diferencia durante la etapa final y sellar la victoria luego de un fin de semana de gran regularidad. Detrás finalizaron Mario Rasso / Rodolfo Guevara (Peugeot) con una diferencia de 32.3 segundos, mientras que Ignacio Villa / Gonzalo Díaz (Peugeot) completaron el tercer escalón del podio, a 32.5 de los líderes.

Finalmente, en la RC5, Santiago Sabbatini / Alejo Balestre (Ford) lograron quedarse con la victoria luego de sostener una actuación regular a lo largo de toda la competencia. La segunda posición quedó para Fernando Muller / Gonzalo Martínez (Peugeot), completando el podio Sebastián Landa / Rodrigo Vergara (Ford).

El Rally del Petróleo y los Dinosaurios marcó el regreso del Rally Argentino a los caminos de Cutral Co y Plaza Huincul, escenarios que volvieron a recibir a la categoría nacional con sectores exigentes y una destacada convocatoria de aficionados a lo largo de toda la competencia.

CAMPEONATO

En la RCMR de los concordienses, el líder es Nicolás González con 122,5 puntos, seguido por Victorio Ballay con 81. Mientras tanto, Nadia Cutro ocupa el quinto lugar con 79 unidades, restando mucho por disputarse todavía en el resto del año.

En la imagen: Nadia Cutro en acción. Foto de su sitio en Facebook.

Por Edgardo Perafan