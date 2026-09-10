En plena madrugada, mujer persiguió a los gritos a un ladrón por las calles de Federación

Un particular episodio de inseguridad se registró durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Federación, donde una vecina sorprendió a un hombre dentro de su vivienda y, tras advertir que escapaba, decidió perseguirlo mientras solicitaba auxilio a viva voz.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Los Jazmines y Juana Azurduy. De acuerdo con lo informado a 7Páginas, personal de la Comisaría Tercera se encontraba realizando tareas de prevención y recorrida jurisdiccional a bordo del móvil policial N° 1472, cuando observó a un individuo que salía rápidamente de una vivienda en actitud de huida.

Detrás del sujeto se encontraba la propietaria del inmueble, una mujer mayor de edad, quien lo perseguía y pedía ayuda a los gritos.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron una breve persecución y lograron interceptar y reducir al sospechoso. Durante el procedimiento se secuestró en su poder una botella de bebida alcohólica y una prenda tipo chaleco, elementos que serían producto de la sustracción.

La damnificada manifestó ante los funcionarios policiales que había sorprendido al hombre en el interior de la cocina de su vivienda, momentos antes de que emprendiera la fuga.

Además, la situación pudo ser corroborada mediante las cámaras de seguridad del inmueble, que registraron el ingreso del sujeto.

Tras comunicarse lo ocurrido a la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del hombre, mayor de edad, y la continuidad de las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo el ingreso al domicilio.

Redaccion de 7Paginas