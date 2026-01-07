En plena madrugada, vecinos de Federación atraparon a un delincuente

Según se informó a 7Paginas, un masculino fue sorprendido por vecinos del lugar mientras probaba las puertas de distintos vehículos e intentaba ingresar a un domicilio. Ante esta situación, los propios residentes lograron reducir al sujeto y retenerlo hasta la llegada del móvil policial.

Una vez en el lugar, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía correspondiente, desde donde se dispuso la detención del individuo, quedando a disposición de la Justicia.

El rápido accionar de los vecinos permitió frustrar el ilícito y evitar posibles daños o robos, destacándose una vez más la importancia del alerta y la colaboración comunitaria ante hechos de inseguridad.