Miércoles 7 de enero de 2026
En plena madrugada, vecinos de Federación atraparon a un delincuente

Durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 4:40 horas, personal policial intervino en inmediaciones de calle Las Margaritas, en la ciudad de Federación, tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa.
Redacción 7Paginas

Según se informó a 7Paginas, un masculino fue sorprendido por vecinos del lugar mientras probaba las puertas de distintos vehículos e intentaba ingresar a un domicilio. Ante esta situación, los propios residentes lograron reducir al sujeto y retenerlo hasta la llegada del móvil policial.

Una vez en el lugar, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía correspondiente, desde donde se dispuso la detención del individuo, quedando a disposición de la Justicia.

El rápido accionar de los vecinos permitió frustrar el ilícito y evitar posibles daños o robos, destacándose una vez más la importancia del alerta y la colaboración comunitaria ante hechos de inseguridad.