En plena mañana le robaron el auto a una docente en Concordia

Según los primeros datos recabados por un cronista de 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 en inmediaciones de la escuela Felipe Gardel, ubicada en la intersección de calles Mouslins y Gualeguay, en cercanías del corralón municipal.

De acuerdo a lo informado, la mujer había estacionado su Peugeot 405 como lo hace habitualmente para cumplir con su jornada laboral. Sin embargo, al advertir que había dejado las llaves colocadas en el vehículo y salir del establecimiento, constató que el auto ya no estaba en el lugar.

La situación fue confirmada por vecinos de la zona, quienes señalaron que el rodado fue retirado rápidamente del sitio.

Tras conocerse el hecho, comenzó a circular en redes sociales una imagen del automóvil junto a un número de contacto para aportar información. No obstante, fue la Policía la que confirmó horas más tarde que el vehículo había sido localizado en la intersección de calles Odiard y Córdoba.

El Peugeot 405 presentaba daños tras haber protagonizado un choque, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias en que fue abandonado ni sobre posibles responsables.

El propio jefe de la policía departamental, confirmo a 7Paginas, que el auto había sido sustraído por dos sujetos, quienes ya fueron detenidos