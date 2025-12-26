En plena Navidad, municipales de Federación trabajaron sin pausa para restablecer el suministro de agua en un barrio

Según se informó desde el municipio a 7Paginas, este jueves 25 de diciembre se registraron inconvenientes en la provisión del servicio, lo que motivó la inmediata intervención del Personal de Obras Sanitarias. A pesar de tratarse de un día festivo, los trabajadores se hicieron presentes en el lugar desde el mediodía, abocándose de manera continua a la reparación necesaria para normalizar el suministro.

Tras varias horas de trabajo, el inconveniente pudo ser resuelto pasadas las 20 horas, luego de concretarse el recambio de una bomba, lo que permitió restablecer el servicio de agua potable en la zona afectada.

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos destacaron y agradecieron especialmente la predisposición del personal municipal, que respondió desde el primer momento a pesar de la fecha tan significativa. “Demostraron compromiso y responsabilidad con los vecinos, priorizando el acceso a un servicio esencial”, señalaron desde el área.

De esta manera, el suministro de agua potable quedó normalizado en el barrio Aleluya, llevando tranquilidad a las familias afectadas y poniendo en valor el trabajo silencioso de los empleados municipales que, incluso en Navidad, continuaron cumpliendo con su labor.