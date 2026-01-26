En pleno mediodía en Concordia: se quedó dormido al volante y destrozó su auto contra un árbol

Según pudo saber 7Paginas en el lugar del hecho, un Chevrolet Prisma circulaba por avenida Presidente Illia en sentido este–oeste cuando, en un momento dado, su conductor se habría quedado dormido al volante. A raíz de esta situación, perdió el control del vehículo, se cruzó de carril y finalizó su marcha contra un árbol ubicado sobre la misma avenida.

Producto del fuerte impacto, se activaron los airbags, lo que provocó lesiones leves en el conductor, identificado como Franco Damián Zamudio, de 40 años de edad. El hombre fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat, desde donde se confirmó que las heridas no revisten gravedad.

Cabe mencionar que el conductor viajaba solo al momento del siniestro. En el lugar intervinieron las autoridades correspondientes, quienes realizaron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del hecho.